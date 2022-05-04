Son Dakika: Meclisin Gece Yayınladığı Karar İle Emekliye 5600 TL Ödeme Kesinleşti. Son dakika kampanyası için duyuru resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. emekli olan vatandaşlar için kamu bankaları aracılığı ile verilecek olan 5600 TL ödemelerde emekli maaşları Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek devlet destekli bu ödenekleri hemen alabilecek. Meclis onayından da geçen ve resmi gazetede yayınlanan Bu haber ile birlikte devlet destekli olarak alabileceğiniz 5600 TL ödemelerde sadece emekli olmanız ve emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alıyor olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekliye verilen nakit kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek 5600 TL'ye kadar hemen ödeme alabiliyor. Verilecek olan nakit kampanyası emekli olan vatandaşlara verilecek ve ihtiyaç kredisi olarak gelir belgesiz olarak kullandırılacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda İhtiyaç Kredisi olarak işlem yapacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılarak başvurularına gerçekleştirebilir aynı gün içinde kredi onayı alarak işlemlerini yapabilirler. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvuru yapmak için bankanın internet bankacılığında kullanabiliyor.

Emekli olan vatandaşlar nakit kullanmak istiyorlarsa emekli maaşı hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hemen işlemlerini yapabilecek ve ihtiyacı için olan kullanacakları bu Kredi haricinde daha önce ihtiyaç kredisi almadı ise daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar internet bankacılığı ve resmi internet sitesi üzerinden yapacakları başvurular haricinde bankanın şubelerine giderek buralardan da kimlikleri ile birlikte nakit kredi başvurusu veya kredili mevduat hesabı başvurusu yapabiliyorlar.