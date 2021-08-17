Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti Çok Korktuklarını Söyledi!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcan, geçtiğimiz hafta Bodrum'dan İstanbul'daki evlerine dönüş yapmıştı. Oyuncu çiftin Gümüşlük’te bulunan evlerinin etrafında yangın çıkması sebebi ile ünlü isimlerin büyük bir korku yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Önceki gün Bebek’te yürüyüş yaptıkları sırada kameralara yansıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcan çifti yaşadıkları korku dolu anları anlattı ve açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Ormanlık alanda çıkan yangınlar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti yaşanan olayların herkes kadar kendilerini de üzdüğünü belirtti. Bunun yanı sıra çok koltuklarını da açıklayan ünlü oyuncular, Bebek’te objektiflere yansıdığı sırada merak edilenlere yanıt verdi.

Bebek’te bulunan bir restoran çıkışı ardından kameralara takılan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti ülkenin pek çok noktasında eş zamanlı olarak başlayan orman yangınları sebebi ile üzüntü duyduklarını anlattı.

Gümüşlük'te bulunan evlerinin etrafındaki alanda da yangın çıkması sebebi ile yöre halkı gibi kendilerinin de büyük bir korku yaşadıklarını anlatan ünlü isimler, dikkatleri üzerinde topladı.

Oyuncu çift geçtiğimiz hafta oğulları Karan ile birlikte Bodrum'dan evlerine dönüş yapmıştı. Fahriye Evcen ise İstanbul’a döndükten sonra kameralara yansıdı ve yaşadıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan yangınların kendilerini oldukça üzdüğünü ifade eden ünlü oyuncu Fahriye Evcen, dönüş yaptıktan sonra yangının başladığını söyledi ve korktuklarını anlattı.

Orada bulundukları sırada da çok fazla kendilerini iyi hissetmediklerini açıklayan ünlü oyuncu dizi hazırlıkları için evlerini döndüğünü belirtti. Bir daha oraya gitme ihtimalleri olduğunu söyleyen ünlü isim, yaşanan olaylar sonrasında ise insanın canının gitmek istemediğini de açıkladı. Çiftin uçaktan indikten sonra yangın haberini aldığı öğrenildi. Konu hakkında edilen bilgilere göre Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin bekçisinden sıklıklar kendileri ile bilgi paylaşmasını istediği ifade edildi.