Kredi Notu Düşük Olanları Bu Kampanya Kurtaracak! 50 Bin Lira Çekebileceksiniz

Bankalardan kredi kullanmak isteyenler için, kredi notunun sıfır olması genellikle olumsuz bir yanıt alınmasına neden olmaktadır. Kredi notu sıfır olan kişiler, kredi kullanamadıkları için, hangi bankaların sıfır kredi notlu kişilere kredi verdiğini, kredi notlarını nasıl yükseltebileceklerini ve hangi kredi notu seviyesinde kredi alabileceklerini merak ediyorlar. Haberimizde, kredi notu sıfır olan kişilere 50 bin liraya kadar kredi veren bankalara ve tüm bu soruların cevaplarına yer verdik.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, en az 3 aylık bir sigortası olan vatandaşlara 40 bin liraya kadar kredi imkanı sağlıyor. Kredi notunuz sıfırsa ve Garanti BBVA'dan kredi çekmek istiyorsanız, kimlik bilgilerinizle birlikte en yakın şubeye başvurmanız gerekiyor. Ayrıca, kredi notu sıfır olanlar, Garanti BBVA'dan 1000 liraya kadar limiti olan bir kredi kartı da talep edebilirler.

İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası, kredi notu sıfır olan kişilere, düzenli bir gelir belgesi sunmaları ve bir kefil temin etmeleri şartıyla kredi vermektedir. Kredi tutarı ve vade süresi başvuru sahibinin mali durumuna ve kefilin gelir durumuna göre belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, devlet bankalarından biri olarak kredi notu sıfır olan vatandaşlara da kredi imkanı sunuyor. Ancak en az 6 aylık sigortası olan kişiler başvuru yapabiliyor. Kredi miktarı şubeden şubeye farklılık gösterse de, genellikle ortalama 50.000 liraya kadar çekilebiliyor. Kefil istenmesi durumunda, kefil bulunması kredi miktarını artırabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, kredi notu sıfır olanlara kefil şartıyla 10.000 liraya kadar kredi vermektedir. Bu krediye en az 3 aylık sigortası olan kişiler başvurabiliyor. Kredi, 60 ay vade seçeneğiyle sunuluyor. Ayrıca, talep eden müşterilere düşük limitli kredi kartı da verilmektedir.

KREDİ NOTUMU NASIL YÜKSELTİRİM?

Kredi notunun yükseltilmesi için birkaç önemli adım bulunmaktadır. İlk olarak, kredi notunuzun düşük olmasına neden olan durumları tespit edip bunları çözmelisiniz. Düzenli ödemeler yaparak, faturalarınızı zamanında ödeyerek ve kredi kartı borçlarınızı azaltarak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Ayrıca, mevcut kredi veya kredi kartı borçlarınızı ödeyerek de kredi notunuzu arttırabilirsiniz. Kredi notunuzun yükselmesi biraz zaman alabilir, ancak sabırlı ve düzenli ödemeler yaparak, 3 ay içinde kredi notunuzu arttırabilirsiniz.

KREDİ NOTU NASIL BELİRLENİR?

Kredi notu, birçok faktörün bir araya gelerek belirlediği bir skordur. Bu faktörler arasında önceden kullanmış olduğunuz kredi ve kredi kartlarının ödeme düzeni, gelir-gider durumunuz, yaptığınız kredi başvuruları ve kredi kullanım yoğunluğunuz yer alır. Kredi notu, genellikle 1 ile 1900 arasında değişir ve en riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi olmak üzere beş farklı sınıfa ayrılır. Kredi notu 900'ün altında olanlar genellikle kredi almada zorluk yaşarken, en ideal not aralığı kredi almak için 1200 ve üzeridir. Kredi notu 1500'ün üzerinde olanlar ise kolaylıkla kredi çekebilirler.

KREDİ NOTUM KAÇ OLURSA KREDİ ÇEKEBİLİRİM?

Genellikle, kredi notunun 1200 ve üstü olması bankalar tarafından kredi verilebilir kabul edilir. Ancak her bankanın kendi politikaları ve şartları bulunmaktadır. Bazı bankalar düşük kredi notlarına sahip kişilere de kredi verirken, bazıları daha yüksek notlara sahip kişilere bile kredi vermemeyi tercih edebilir. Kredi notunuzun yanı sıra gelir durumunuz, borçlarınızın durumu ve diğer finansal faktörler de kredi verme kararını etkileyebilir.