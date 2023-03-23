Böyle Fırsat Bir Daha Gelmez! Ziraat Bankası Tüm Faizlerini Düşürdü

Ziraat Bankası, kredi ürünleri için faiz oranlarında değişiklik yaptığını duyurdu. Kredi sektöründe en popüler bankalardan olan Ziraat Bankası, uygun faiz oranlarıyla müşterilerine kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Ziraat Bankası'nın güncel faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak ve en düşük faizli kredilerden yararlanmak isteyenler için Ziraat Bankası’nın tüm kredi kampanyalarını inceledik.

Mart ayının sonlarına yaklaşırken kredi faiz oranlarını güncelleyen bankalardan biri olan Ziraat Bankası, en uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlamaktadır. Banka, resmi internet sitesi üzerinden müşterileriyle ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi farklı kredi türlerinin detaylarını paylaştı.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Ev almayı düşünen vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen Ziraat Bankası, her zaman olduğu gibi en düşük faizli konut kredisi veren banka olmaya devam ediyor. 120 aya varan vade seçenekleri sunulan konut kredisinde yüzde 1,36’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor. Müşterilerin satın alacağı evlerin değeri 500 bin liradan azsa yüzde 90 oranında, 500 bin liradan fazlaysa yüzde 80 oranında kredi desteği veriliyor.

100.000 TL KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Ziraat Bankası’nın internet sitesinde yer alan örnek ödeme planına göre, 120 ay vade ile 100.000 liralık konut kredisi çeken vatandaşlara uygulanacak faiz oranı 1,36’dır. Bu vatandaşların aylık olarak ödemesi gereken taksit miktarı ise 1.695 lira olarak hesaplanmıştır.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ

Araç sahibi olmayı isteyen vatandaşlar için de avantajlı fırsatlar sunan Ziraat Bankası, taşıt kredisinin 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullanılabileceğini açıkladı. Bu kredinin maksimum 48 ayda ödenmesi gerektiği belirtildi. Bunun yanı sıra değeri 120.000 liraya kadar olan araçlar için yüzde 70, daha pahalı olan araçlar için de yüzde 50 oranında kredi kullanım desteği sunulduğu duyuruldu. Söz konusu kredi kampanyasının faiz oranı ise yüzde 1,59 olarak belirlendi.

50.000 TL TAŞIT KREDİSİ ÖDEME PLANI

50 bin lira olarak kullanılan taşıt kredisi için 48 ay vade seçilmesi halinde yüzde 1,59 oranında faiz uygulanmaktadır. Bu kredinin aylık taksit miktarı ise 1.625 liradır.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası, acil para lazım diyen vatandaşların ilk başvurduğu bankalardan biri oldu. Başvurularının anında onaylaması ile bilinen ihtiyaç kredisi kampanyasının faiz oranı yüzde 1,79 olarak belirtildi.

10.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME PLANI

10 bin liralık ihtiyaç kredisini 36 ay vade ile ödemeyi tercih edecek vatandaşlara yüzde 1.79 faiz oranı uygulanacak. Aylık olarak ödenmesi gereken taksit tutarı ise 407 lira olacak.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası tarafından oluşturulan ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisine başvurmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Dileyen vatandaşlar Ziraat Bankası internet bankacılığından, Ziraat Bankası mobil uygulamasından ve Ziraat Bankası şubelerinden veya çağrı merkezinden başvuru yapabilirler. Yüz yüze yapılan başvurularda banka tarafından istenen belgelerin teslim edilmesi zorunludur.