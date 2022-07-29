Rekabetten Karlı Çıkan emekli oldu! Emekliye artık promosyon 7000 TL olarak verilecek

Emekli olan kişilere bilindiği gibi bankalardan emekli maaş promosyon verilmektedir. Bu promosyonlarda emekli maaş zamlarından sonra bazı bankalar arttırma yaptı. Emekli maaş hesabınıza göre %42.35 zam alan kişilere bankalar emekli maaş haricinde promosyon için de zam yapma çalışmalarına başladı. Bu yapılan zam sonrasında sadece emekli olan kişiler değil emekli maaşı alan kişilerde başvuru yaparak 7000 TL'ye kadar emekli promosyonu albileceklerdir.

7000 TL'ye kadar verilecek olan promosyonlar emekli maaşı alan kişilerin kendi aldıkları emekli maaş tutarlarına kadar bu ödemeler verilmektedir. Emekli maaşı alan kişilere verilecek olen 7000 TL nakit ödemelerinde 3 yıl maaş taşımama sözü de verilmektedir.

Emekli maaşınızı farklı bir bankaya taşıdıktan sonra sizlere verilecek olan bu ödemeler haricinde bankalar sizlere ihtiyaç kredisi imkanı da sağlamaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda istediğiniz zaman bankalardan kredi alabileceksiniz. Şimdi sizlere promosyon veren bankaların bazılarını paylaşalım...

Garanti BBVA Emekli Maaş Promosyonu

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı almak isteyenler en fazla 5250 TL ödeme alabileceklerdir. Emekli maaşı yanında verilecek olan bu ödemelerde 3 yıl maaş taşımama sözü vermeniz gerekmektedir. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişilere ödenecek olan bu tutar haricinde 2500 TL altında maaş alan kişilere de 4250 TL ödeme yapılmaktadır.

TEB Emekli Maaş Promosyonu

Emekli maaşınızı TEB bankasına taşımanız durumudna ise sizlere 5500 TL'ye kadar varan emekli promosyonu verilmektedir. Ayrıca TEB bankasına başka emekli arkadaşınızı davet ederseniz kişi başına 250 Ödeme alacaksınız. Toplamda da 500 TL nakit alma fırsatı olacaktır. 36 ay boyunca bu bankadan maaş alan kişilere banka ödeme vermektedir. Promosyona ek olarak Bankamızı tavsiye ettikleri ve emekli maaşını Bankamıza taşıyan her emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 500 TL’ye varan nakit ödül kazanabilecek.

Yapı Kredi Emekli Maaş Promosyonu

Emekli maaşını Yapı Kredi bankası üzerinden alacak kişilere de 5500 TL'ye kadar emekli promosyonu verilmektedir. Ayrıca diğer bankalarda olduğu gibi bu bankaya emekli maaşı arkadaşını getiren ve referans olan kişilere de ayrı ödemeler yapılmaktadır. Aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 3.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.