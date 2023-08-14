Artan pahalılık, son zamanlarda vatandaşları zor durumda bırakıyor. Yaşanan pahalılık nedeniyle vatandaşlar, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle bankacılık ürünlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Bankalar, kredi ve kredi kartı ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor. Ancak kredi faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle vatandaşlar, kredi kartı kullanımına yöneliyor.

Son zamanlarda kredi kartı başvurusu yapan kişi sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Aynı zamanda kredi kartının alışverişlerde kullanım sıklığı da artıyor. Ancak borcunu ödeyemeyen vatandaşların sayısı da her geçen gün artıyor.

KİŞİ BAŞI KREDİ KARTI BORÇ TUTARI 22 BİN 534 TL

Yapılan açıklamaya göre market harcamalarında kredi kartı kullanım sıklığı %106 oranında arttı. Artık temel ihtiyaçlar alınırken bile kredi kartı kullanılıyor. Kişi başı kredi kartı borcu 22 bin 534 TL seviyesine ulaştı.

Maddi anlamda durumu kötüleşen vatandaşlar, kredi kartı kullanımı ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ancak bu kez kredi kartı borçları katlanarak artıyor. Bu artış neticesinde vatandaşlar, borçlarını ödemekte ciddi anlamda sıkıntı çekiyor.

KREDİ KARTI BAŞVURULARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Son zamanlarda kredi kartı başvuru sayısında da artış meydana geliyor. Bugüne kadar kredi kartı kullanmadan gelmeyi başaranlar, artan pahalılık nedeniyle kredi kartı başvurusu yapıyor. Haziran ayında 162 bin kişi ilk defa kredi kartı başvurusu yaptı.

Geçen yıl açıklanan verilere göre kişi başına kredi kartı harcaması miktarı 8181 TL olarak ifade ediliyordu. Bu yıl 22 bin 534 TL seviyesinde kişi başına kredi kartı borcu bildirildi. Meydana gelen artış tutarı %156,7 oldu.

Borcunu ödeyemeyen kişiler, bankalardan yapılandırma talebinde bulunuyor. İcralık olanlar, devletten yardım istiyor. Borç sarmalından bunalan ve çare bulamayanlar, içinde bulundukları zor durumu atlatmaya çalışıyor.