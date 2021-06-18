Kredi Kartınız Varsa, Düzenli Ödüyorsanız, Hesabınızda 10000 TL Olabilir. 10000 TL nakit nasıl alınır? Kredi kartı olanlar için verilen 10000 TL kullanım şartları nelerdir? Bankalardan kredi kartı olan müşterilerine yeni bir kampanya daha geldi. Düzenli olarak kredi kartı kullanıyorsanız, bankalar, sizlere on bin TL'ye kadar nakit desteği verecek. Verilen bu nakit destekleri, bankaların kredi kampanyaları olarakta bilinmektedir.

Bankanın kullanmış olduğumuz ürünlerini düzenli olarak ödeme yapan kişilere bankalara acil durumlarda, alabilecekleri 10000 TL kredi limiti oluşturmaktadır. Birden fazla bankanın yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte sizler de 10000 TL kredi kullanmak için internet üzerinden sorgulama yapabilir ve eğer on bin TL hesabınıza yatırmak istiyorsanız da bunun için başvuru yapabilirsiniz.

On bin TL'ye kadar verilecek olan kredilerde 3 ay erteleme, toplamda 36 ay vade ile işlem yapılmaktadır. Kredi kartını düzenli kullanan kişilerin acil nakit sıkıntıları için yapılan bu kampanyalarda bankalar, kendi politikalarına göre, şartlar belirlemiş ve kendi politikalarına göre, faiz oranları ile işlem yapmaktadırlar. Şimdi sizlere hangi bankalardan 10000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz, bu konu hakkında bilgiler verelim.

Akbank'tan 10000 TL Hesapta

Akbank Axess kredi kartı kullanan müşterilerin düzenli olarak bu kredi kartını kullanmış olmaları durumunda banka 10000 TL'ye kadar hesaplarına para atacaktır. 10 bin TL başvuru yapmak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacağınız zaman eğer bir biz sizlere belirtilen bir limit varsa bu limit kadar kredi kullanabileceğinizi sizlere uyarı olarak göstereceklerdir. Eğer belirtilen limit üzerinde de kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Ne kadar kredi başvurusu yapacağınızı da sistemde görebilirsiniz. Düzenli olarak ödenen kredi kartları sonrasında Akbank müşterilerine 10000 TL'ye kadar sorgusuz sualsiz gelir belgesiz kredi vermektedir. Kredilerde 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapılmaktadır.

QNB Finansbank 10000 TL Kredi

Düzenli kredi kartı kullanan kişilere, Finansbank üzerinden 10000 TL kredi veriliyor, bankanın internet bankacılığına girerek buradan kredi için başvuruda bulunabilir veya sizi ne kadar limit tanımlandığını da yine bu sayfada görebilirsiniz. Bankada belirli bir limitiniz yoksa başvurunuzu da internet bankacılığı üzerinden yapabilir ve onaylanan kredinizi hemen hesabınıza atabilirsiniz. QNB Finansbank 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlamaktadır.

TEB 10000 TL Kredi

Tep Bankasının kurmuş olduğu internet bankacılığı sistemi olan cepteteb Bankası üzerinden de 10000 TL'ye kadar kredi onay olabilirsiniz. Bu bankadan kullanmış olduğunuz kredi kartını düzenli ödüyorsanız banka sizlere sürekli olarak kredi limiti açacak ve bu limitleri kullanmanızı sağlayacaktır. Teb Bankası internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yaparak buradan kredi başvurunuzu nasıl yapabileceğinizi görebilirsiniz. Haftasonu olsa bile bu banka üzerinden 10000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorsunuz.