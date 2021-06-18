Bakanlıktan Müjde, O Sağlık Personellerine Ek Ödeme Yapılacak. Sağlık personellerine ek ödeme nasıl olacak? Aşı odalarındaki görevli personellere ek ödeme olacak mı? İşte detaylar...

Pandemi döneminde, aşılama hızı oldukça yüksek seviyelere ulaşdı. 35 yaş üzeri olan herkes aşı randevusu alabilecek. Sağlık bakanlığı bu durumda yoğun çalışan aşı odalarındaki görevli personeller için bir duyuru yaptı. Aşı odalarında görevli personellerin, ek ödeme alacağı duyuruldu. Alınan karar sonrasında bu desteklerin verileceği kesinleşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen genelge de "Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" adlı yazı 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Koronavirüs salgını bitirme amacıyla, aşı çalışmalarının yoğun olacağı ve bu yoğunluk esnasında görev yapan aşı odalarındaki personellerin de maaşları haricinde ek ödemeler alacağı duyuruldu. Personellerin motivasyonlarını kaybetmemesi için bu destek ödemeleri yapılacak.

Sağlık Personeline Ek Ödeme

Sağlık personellerine Ek Ödeme, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilen sağlık personellerine tabipler için 0, tabip dışı hizmetler için de 0 arttırım yapılacak. Tabip dışı olan sağlık personellerine hesaplanacak tutar, 209 sayılı kanunun 5.maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından kesinti olmadan ödenecek.