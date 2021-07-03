Kredi Kartı Olan Kişilerin 10.000 TL Hesabına Yatıyor! Enpara Kredi Kampanyası Başlattı. 36 Ay ve 90 Gün Ertelemeli

Kredi kartı olan kişilerin 10.000 TL hesabına yatıyor. Enpara farklı kredilerle tekrar gündeme geliyor. Özellikle son zamanların en çok kullanılan kredilerinden biri olan bu kampanya çok konuşuluyor. Enparanın sağladığı ihtiyaç kredisi eşit taksitlerle zamanında geri ödenmesi beklenen kişisel bir kredidir. En az 1000 TL olmak üzere en fazla 75 bin TL'ye 1 aydan 36 aya Varan vade fırsatları ile kullanabiliyorsunuz. Farklı masraflar ve ayrıca komisyon gibi ücretler de alınmıyor. Bu yönden müşterileri sevindiriyor.

Enpara İhtiyaç Kredisi

Enpara ihtiyaç kredisi avantajlı bir şekilde faiz oranlarından yararlanmak için öncelikle hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Farklı kredi avantajları ve teknikleri ile karşılaştırıyorsanız toplam maliyetleri dikkate alarak hesaplama yapmanız gerekiyor. İhtiyaç kredisini almak için ise hemen başvuru yaparak detayları öğrenebilirsiniz. Başvurunuz kabul olduktan sonra anında kredinizi çekebilirsiniz. Enpara müşterisi değilsiniz hesaplama aracıyla başvurabilirsiniz. Farklı belge teminat ya da kefil gibi unsurlar sizden istemiyor. Enpara ihtiyaç kredisine başvurduğunuzda Finansbank kredi unsurları ve kuralları dikkate alınır. Önceki zamanlardan kullandığınız kredi kartları ödemelerini düzenli olarak yaptıysanız başvurunuza güzel bir şekilde yansır. Ayrıca düzenli bir gelirinizin olması da önemli unsurlardandır. Kredi başvurunuz en fazla 8 saat içinde değerlendirilir ve sonuçlarını alırsınız.

Enpara müşterisi olmanız durumunda sonuç size bilgilendirme olarak geri döner. Enpara müşterisi olmamanız dâhilinde adresinize gelerek Enpara müşterisi yapılırsınız. İhtiyaç kredisi aldığınızda taksitlerinizin zamanında ödenmesi temel unsurlardan biridir. Atm’lerden ya da mobil uygulamalardan ödemelerinizi yapabilirsiniz. Otomatik ödemeye geçmeniz halinde hiçbir işlem yapmadan günü geldiğinde hesabınızdan ödemeniz çekilir. Vadesi dolmadan kredinizi kapatabilirsiniz. Ayrıca taksitlerini de erkenden ödemek istediğinizde kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Farklı faiz indirimlerinden de yararlanmış olursunuz bu sayede.

İhtiyaç kredinizi bilgilerinizi girdikten sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Daha sonra değerlendirmeye alınırsınız. Değerlendirme bittikten sonra ise başvurduğunuz şekilde bir kredi alıp alamayacağınız belirlenmiş olur. İhtiyaç kredisinde dosya ve kredi kullanma gibi masraflar bulunmaz. Bu yüzden kredinizden herhangi bir kesinti olmadan hesabınıza yatar. Fakat sonrasında hayat sigortanız dâhilinde priminiz otomatik olarak alınır. Kredi alma şartlarını ise Finansbank Enpara mobil uygulamasından inceleyebilirsiniz. Farklı teklifler dâhilinde kredi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Diğer bankalara göre daha avantajlı kredi fırsatları sunan Enpara Finansbank sayesinde bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Hemen internet bankacılığı aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Hesaplamalarınızı buradan yaparak olası kredi durumlarını görebilirsiniz.