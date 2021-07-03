Son Dakika: 0.00 Faiz Oranlarıyla 36 Ay Vadeli, Faizsiz Destek Parası Veriliyor, Başvuru Yaparak 20.000 TL Alabilirsiniz

Faizsiz kredi destekleri son dakika olarak devam ediyor. Faizsiz kredi kullanarak, 36 ay vadeye kadar destek parasından yararlanabilirsiniz. Bu krediyi kullanmak isteyen kişiler, bankaların yaptığı kampanyaları, merak ediyor. Bankalar yaptıkları açıklamalar ile birlikte sıfır faiz oranıyla yani faizsiz kredi vereceklerini duyurdular. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirli şartları uygun olması durumunda, ülkemizdeki katılım bankaları üzerinden bu sıfır faiz ile işlem yapabilirler. Katılım bankaları müşterilerine yaptıkları bankacılık işlemlerinde hiçbir şekilde faiz oranı uygulanmaz ve İslami usullere göre, kredi ve bankacılık hizmeti verir. Bu bankalar üzerinden alacağınız kredilerde sıfır faiz oranı uygulanır.

Faizsiz desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin bankaların belirtilen politikalarına uygun olması gerekiyor. Diğer özel ve kamu bankalarında olduğu gibi katılım bankaları üzerinden de kredi kullanmak isteyen kişiler banka kredi şartlarına uygun olması durumunda onay alabilirler. Faizsiz kredi desteği almak isteyen kişiler bu şartları dahilinde hemen işlem yaparak, kredilerini kullanabilirler. Kredi kullanacak olan kişilerin 1200 ve üzerinde bir kredi notunun olması durumunda hemen onay alabileceklerini söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu yapan kişiler belirli şartlarla ile birlikte bu kredileri hemen aynı gün içerisinde kullanacakları gibi, ayrıca internet bankacılık'larını kullanarak kredi alabileceklerdir. Faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, ayrıca diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını ödemiş olması ve güncel gecikmelerinin olmamış olması gerekiyor. Kırmızı kalemle kara listede olan kişiler maalesef onay alamaz.

Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi

Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz destek kredisi almak istiyorsanız, belli şartlara uygun olmanız durumunda hemen kredinizi kullanabileceksiniz. Ziraat Katılım Bankası, kamu katılım bankası olarak hizmet vermektedir. Kamu katılım bankası olan Ziraat Bankası, verdiği tüm kredilerde, faizsiz olarak müşterilerine imkan sağlayacak. İhtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi almak isteyen kişilere en yakın Ziraat Katılım Bankası şubesine giderek buradan kredi başvurusunda bulunabilir. Banka üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, faizsiz ihtiyaç kredisi başvuru da ürünü alabilmeleri için gelir belgelerinin bankaya verilmesi gerekiyor. Özellikle sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız, en az bir yıldır aynı işyerinde sigortanızın olması gerekiyor. Kredi kullanacak olan kişiler, onay almaları ile birlikte aynı gün içerisinde bu kredileri kullanabilirler. Ziraat Katılım Bankası üzerinden ayrıca emeklilerde emekliye faizsiz kredi kullanabilir.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da faizsiz kredi desteklerini duyurdu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, faizsiz olarak ihtiyaç destek kredisinden faydalanabileceklerdir. En yakın banka şubesinden veya bankanın internet sitesinden düşük kar payı oranlarıyla kredi kullanabilirsiniz. Kredi alacak olan kişilere faizsiz kredi kullanmak istiyorlarsa Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine gittiklerinde kimlik ve gelir belgesini vererek, 100000 TL'ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden verilen kredilerde banka,diğer bankada ki olan tüm borçlarınızı da kapatmak isteyecektir.

Kamu bankalarından faizsiz kredi veriliyor mu?

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden daha önce kredi kullanmış olan esnaf vatandaşlarımız 12 ay vadeye kadar faizsiz kredi kullanabiliyorlar. Bankaların belirttiği şartlar üzerinde kredi kullanmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden daha önce bir kredi kullanmış olması gerekmektedir. Ticari olarak esnaf olan vatandaşlar, bu kredileri düzenli ödediyse alacakları kredilerde, on iki ayı faizsiz işlem yapabilir. Belirtilen kampanyaya katılmak isteyen kişiler, kamu bankalarına giderek hemen kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. Emekli olan kişilere veya bireysel olan müşterilere sıfır faizli olarak kampanya yapan banka, şuanda bulunmamaktadır. Katılım bankaları üzerinden de faizsiz olarak kredi alabilirsiniz ancak bu bankalarda kar payı oranları ekleyerek sizlere aylık ödemenizde yükseltme uygulanacaktır.