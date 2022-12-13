Kredi Kartı Kullananlar İçin Son Dakika Haberi: Kredi Kartında Biriken Puanlar Silinmeden Hemen Başvurun!

Bankalar Birliği 2022 yılının bitimine sayılı günler kala tüm kredi kartı sahiplerinin uyardı. Kredi kartı ya da banka kartında puan biriken tüketicilere dikkat uyarısında bulunuluyor. Para puan olarak adlandırılan yapılan alışverişler sonucu hesapta birikmeye başlayan puanların yıl sonu gelmeden kullanılması gerekiyor.

Her bir bankanın belirlediği politika farklı olup 6 ay ile 24 ay arasında değişebilen bir sürede hesapta kalıyor. Kullanılmadığında hesaptan otomatik olarak silinebiliyor.

Biriken Puanlar Hesaptan Nasıl Alınır?

Bulunan yıl içerisinde yapılan tüm alışverişlerden giyim, gıda harcamaları, aksesuar, mobilya alışverişi, akaryakıt alımı ve benzeri çok sayıda alışveriş sonrası biriken puanlar milyonlarca lirayı bulabiliyor. Kullanılmadığında yıl sonunda hesaptan siliniyor. Kartlarda kullanılmayan ve uzun süreli olarak kalan biriken puanlar bankaya aktarılıyor. Her firma kendi para politikası kapsamında farklı bir rakamı belirliyor.

Kartlarında ya da banka kartlarında bu süreç daha farklı takip edilebiliyor. Her bankanın sınırı farklı oluyor. 6 ay ile 24 ay arasında değişebiliyor. Bazı bankalar henüz yıl bitmemişken puanları kullanabilme fırsatı sunuyorken bazıları ise 24 aya kadar kullanabilme fırsatı tanıyor. Bu konu ile ilgili daha net bilgi almak isteyenlerin bankası ile iletişime geçmesi ya da mobil uygulama üzerinden incelemesi yeterli oluyor.