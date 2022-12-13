Banka Çekilişine Katılanlara Hemen 10 bin TL’lik Alışveriş Hediyesi Çeki Verilecek! Çekiliş Başlıyor

Garanti BBVA Garantipay uygulaması üzerinden yapılacak alışverişlere 10.000 TL'lik hediye çeki kazandırıyor. Kampanyaya katılmak için özel bir işlem yapılması gerekmiyor. 31 Aralık tarihine kadar çekilişe katılanlar bu faydadan yararlanabiliyor. Her harcamada belirli bir çekiliş hakkı elde ediliyor. 10.000 TL'ye kadar Hepsiburada uygulaması içerisinden kullanılabilir.

Kampanyadan Kimler Faydalanabilir?

Hediye çeki şansını yakalamak isteyenlerin belirlenmiş alışveriş tutarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Yapılan kampanya kapsamında 100 TL ve katları her yapılan alışverişe bir çekiliş hakkı sunuyor. 100 TL'lik alışveriş yapılan kişi bir çekiliş hakkı elde ederken 200 TL'lik harcamaya yapan kişi 2 çekiliş hakkı elde ediyor.

Garanti Bonus ya da Bonus Genç Kart ile yapılacak harcamalar kabul ediliyor. Her müşteri tüzel müşteri kapsamında yararlanabiliyor. İptali, iade işlemlerinde çekiliş hakkı kişiden geri alınıyor. 18 yaşından küçük olanlar çekilişe katılamıyor. Çekiliş tarihi belli oldu. Noter huzurunda halka açık olarak yapılacak olan çekiliş İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilecektir.

Kampanya Şartları ve Çekiliş Sonucu

24 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da işleme alınacaktır. Hediye çekleri Hepsiburada.com internet sitesi ya da uygulaması üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olup nakde çevrilerek kullanılamıyor. Kazanılan hediye çekleri 30 kasım 2023 tarihine kadar kullanılabiliyor. Çekilişin sonucu 27 Ocak 2023 tarihinde Türkiye gazetesinde yayınlanacak olunup asil ve yedek talihlilere yönelik posta ile tebligat gönderilecektir.

Hem asil hem de yedek talihlilerin iletişim bilgilerine kimlik fotokopilerini belirlenmiş mail adresine göndermesi gerekiyor. Kazanılan haklar nakde çevrilemiyor. Çekilişe katılan herkes şartları kabul etmiş olarak değerlendirmeye alınıyor.