Kredi kartı almak isteyenler bu habere! 1 Yıl ücret ödemeden kredi kartı sahibi olacağınız kampanya duyuruldu...

Türkiye'deki yaşayan insanlar bankacılık hizmetlerinde en çok kullandıkları tabii ki kredi kartı olmaktadır. Kredi kartı bir çok alışverişlerimizde bize taksitli alışveriş yapmamızı sağlamaktadır. Alışverişlerimizi hesabımızda paramız olması durumunda bankamatik kartı üzerinden yaparken, bazı vatandaşlar bankalardan aldıkları kredi kartı ile de işlem yapmaktadırlar. 600 TL'ye kadar indirim alacak olan kişilere, yeni bir kampanya TEB bankası yaptı. TEB bankasında kendi bankasından kredi kartı alan kişilere 600 TL indirim ve 1 yıl da kart ücreti almayacağını duyurdu.

Bankalar yaptıkları bu kampanyalar ile kendi aralarında da yarış içinde. TEB bankası bu sebeple, kişilerin kredi kartı için kendi bankalarını tercih etmesini istemektedir. İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamda, ilk kez kredi kartı alacak kişilere 600 TL indirim yapılacağını ve kart ücretinin de 12 ay boyunca alınmayacağını duyurdu.

Detaylar...

TEB bankası kredi kartı alacak kişiler, yapacakları harcamalarda 600 TL indirim kazanmak için market alışverişi, Akaryakıt alışverişi ve e-ticaret olarak yapacakları alışverişlerde geçerli olmaktadır. TEB bankası bireysel kredi kartı başvurusu yapan kişiler bu indirimlerden de taksit taksit yararlanacak. Aylık olarak en fazla 100 TL indirim alacak ve yıl sonunda toplam 600 TL'ye kadar indirim yapabileceksiniz. Ayrıca market akaryakıt ve e-ticaret alışverişlerinizin aylık toplamı 4000 TL olması durumunda sizlere 100 TL indirim uygulanır.

Başvuru...

TEB bankası kredi kartı başvurusu yapmak isteyenler, banka şubelerinden kredi kartı başvurusu yapabilirler. Ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden, Cepte TEB ve TEB mobil uygulaması üzerinden de kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. TEB bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak da kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz.