Yardım Parası almak isteyenlere müjde, E-Devlet şifrenizle dar gelirli ailelere 600 TL ödeme yapılıyor...

Yardım parası almak isteyen dar gelirli aileler için destek ödemeleri başladı. Devlet tarafından verilecek olan bu ödemelerde 600 TL alabileceksiniz. Yardım parası almak isteyen ve dar gelirli aileler devletin verdiği bu yardımlar hakkında araştırmalar yapmaktadırlar. Sizlerde Aile Destek Programı kapsamında geri ödemesiz olarak para alabilecek ve 600 TL aylık olarak para alıp 12 ay boyunca gerçekleşecek bu yardımdan faydalanacaksınız. 12 ay boyunca 7200 TL yardım almış olacaksınız.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile destek programı son zamanlarda çok başvuru alan bir destek yardım parası olarak biliniyor. Bu başvuruları gerçekleştirmek isteyenler nasıl işlem yapacaklarını merak ediyor. Aile destek programına katılmak için e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bunun için e-devlet şifrenizin olması gerekiyor. Ayrıca size yakın olan Sosyal Yardımlaşma derneğine giderek kimliğinizle de başvuru yapabilirsiniz. Başvurular değerlendirildikten sonra size dönüş yapılmaktadır.

YARDIM PARASI NE KADAR ÖDENECEK?

Aile destek programına katılacak olan kişilerden aranan şartlar bulunmaktadır. Bu şartların başında kişilerin TC vatandaşı olmaması gerekiyor. Mavi kart sahibi olan, 18 yaşından küçük olan ve yerleşim yeri yurt dışında olan kişilere 600 TL aylık ödenmektedir.

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Destek 12 ay boyunca aylık düzenli olarak verilecek.