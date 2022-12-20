Kredi İsteyenlere Dev Kampanya Başladı! 100.000 TL Kredi İçin Anında Onay ...

Kredi kullanmak isteyenlere dev kampanya başlatıldı. 100 lira tutarlı kredide anında onay verilecek. Kampanya için duyuru yapıldı. Başvurular ise alınmaya başladı…

Dev Kampanyada başvurular başladı! 100 bin lira tutarlı kredide kampanya başladı. Anında onay verilen kampanyada başvurular alınmaya başladı. İhtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan kişiler, başvurularını yaparak yeni yalı dev kampanya ile girebilirler. Başvurunun ardından hızlı sonuç verilecek.

100.000 TL tutarlı ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunan müşteriler banka politikalarını benimsemeleri durumunda krediyi kullanabilecek. Alınacak kredi ile tüm bankaların kredi borçları kapatılabilir. Özellikle bankalardaki kredi borçlarından dolayı ödeme zorluğu yaşayan vatandaşlar, tek banka ödemesi ile tek bir yerden kerdi kullanabilir.

Önceki dönemlerde borç kapatma kredilerinde borç kapatmak için ödeme yapılıyordu. Eğer 100 bin lira tutarlı kampanyada başvuru yaparak hem borçlarınızı kapatıp hem de üzerine nakit ödeme alabilirsiniz.

Şekerbank’tan 100.000 TL İhtiyaç Kredisi

Şekerbank başvuruda bulunan kişilere, 100 bin lira tutarlı kredi kullandırıyor. Alınan krediler müşteriler tarafından 36 ay vadeli olarak alınabilirken, ilk ödemede 3 ay erteleme fırsatı da bulunuyor. İhtiyaç kredisi için bankaya başvuru yapıldığında anında bilgilendirme yapılarak kredi kullanımı sağlanır. Kredi kullanıldığında tüm bankalardaki kredi borçları kapatılarak işlem yapılır. Banka üzerinden 100 bin liralık kampanyaya katılım sağlayan müşteriler, emekli olmaları halinde emekli maaşlarını banka üzerine taşımaları gerekir. Banka şubelerinden başvuru yaparak onaylanan krediyi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 100.000 TL Kredi Kampanyası

100.000 TL tutarlı kredi kampanyası yürüten Yapı Kredi Bankası müşterilerine online kredi imkânı sağlıyor. En yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. Başvurunu ardından onay verilmesi durumunda 36 ay vadeli işlem yapabilirsiniz. Banka tarafından verilecek kredi tutarı ile farklı bankalara olan kredi borçlarınızı tek banka üzerinden kapatabilirsiniz. Başvuruda bulunabilmek için Yapı Kredi Bankası tarafından belirlenen kredi politikalarına uygun profilde olmanız gerekir. Kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvuru yaparak kredi imkânından faydalanabilirsiniz.