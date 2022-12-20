4/1-a, 4/1-b, 4/1-c'li işçiye daha fazla maaş alma hakkı! Otomatik olarak tanımlanıyor, kaçıranın hakkı yanıyor!

Otomatik olarak tanımlanıyor, kaçıranın hakkı yanıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c'li işçiye daha fazla maaş alma hakkı! Kadın ve erkek birçok kişi emekli olduktan sonra ekonomik nedenlerle yeniden çalışmaya başlamak zorunda kalıyor. Bu kişiler 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c'li olarak emekli olan kişilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Şayet emekliler buna dikkate etmezlerse maaşlarından kesintiler yapılabilir. Bu kişilerin maaşlarından hangi durumlarda kesinti yapılacağı ile ilgili detaylı araştırma yapmaları gerekiyor.

İşçiler Nasıl Daha Fazla Maaş Alabilir?

Emekli olmayı hayal edenler emekli olduktan sonra ekonomik olarak sıkıntılar yaşamaya başlayabilirler. Bu sebeple işçi emekli olanlar da emeklilik sonrası yeniden çalışmaya başlayabilirler.

Çeşitli sebeplerle emekli olanlar emeklilik durumlarına göre yani harp ve vazife malullük aylığı alanlar, işgörmezllik geliri alanlar, SSK’lı olarak çalışmak isteyen emekliler gibi birçok kişinin bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.

Emekli olup da çalışmaya başlayanlar daha fazla maaş alabilmek için çeşitli seçenekler sunuluyor. Bu konuda dikkatli olunması durumunda yapılan kesintilerin yapılmayacağı belirtiliyor.

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