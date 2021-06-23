Kredi İhtiyacım Var Diyenlere, Kefilsiz, Gelir Belgesiz, SMS ile 50000 TL Kredi, Fibabanka Duyurdu, Kolay Başvuru İmkanı

İhtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler, Fibabanka'nın yaptığı bu son kampanyayı araştırıyor. Banka özel faiz oranları ile kredi imkanından faydalandıracak. Sizlerde acil para ihtiyacınız varsa, Fibabanka üzerinden 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen aynı gün kullanabilir, üstelik şubelere gitmeden internet üzerinden de onay alabilirsiniz. Banka uzun süredir yaptığı bu kredi kampanyasını Yaz sonuna kadar uzattığının duyurusunu yaptı. Bankanın resmi internet sitesi olan fibabanka.com.tr ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, kredi kullanmak isteyenlere hemen anında onay verilecektir.

Fibabanka bu duyuruyu yaptıktan sonra, internet sitesi üzerinden ve SMS ile hızlı kredi başvuruları almaya başladı. Fibabanka üzerinden eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın belirli uygulamalar ile müşterilerine sunduğu, banka politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Fibabanka kredi başvurusu yapacak kişiler, uygun faizli bu kredileri sadece şartlara uygun olması durumunda alabilecekler. Şimdi sizlere şartları ve ardından da nasıl başvuru yapacağınızdan bahsedelim...

Fibabanka Kredi Verecek, 36 Ay Vade

Özel bankalar arasında adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz Fibabanka üzerinden müşterisi olsun olmasın herkes yeni kredi kampanyasına katılabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, Fibabanka üzerinden hemen onay alabileceklerdir. Fibabanka kredisi, onay alacak müşterilerin en az 1200 ve üzerinde bir kredi puanı olması gerekiyor. Bir kredi kartı kullanıyorsanız ve düzenli ödüyorsanız, bu puan limitlerinde olabilirsiniz. Kredi onayı almanız için bu puan ve sistemde sigortalı, emekli bir gelirinizin de olması gerekmektedir. Bankalardan dolayı bir sıkıntınız varsa, bankalardan dolayı icralık veya avukatlık olduysanız, onay alamayacaksınız.

Fibabanka Kredi Nasıl Veriyor? Başvuru Aşamaları ...

Fibabanka SMS kredi başvurusu en kolay başvuru yöntemidir. Kredi alacak olan kişiler, SMS ile Fibabanka üzerinden kredilerini kullanabilirler. Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka hızlı ve anında sonuç vereceği bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Fibabanka SMS kredi başvurusu için TC KİMLİK numaranızı 3422 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde attığınız SMS sonrasında banka hemen sizlere sonucu söyleyecek ve bu sonuca göre kredi onayı verecektir. Kredi onayı alan kişiler, SMS ile gelen kredi limitini en yakın Fibabanka şubelerinden kullanabileceklerdir.

Banka SMS kredi başvurusu haricinde resmi internet sitesi olan Fibabanka.com.tr adresinden de başvuru yapabilirler. Resmi internet sitesi üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, İnternet üzerinden başvuru yaptıklarında kredi sonucu cep telefonlarına gelecektir. Buraya tıklayarak direk bankanın resmi internet sitesinden kredi başvurusu yapabileceksiniz.

Online Kredi Sadece Müşterilere Veriliyor!

Fibabanka üzerinden online olarak kredi başvurusu yapacak kişiler, 50 bin TL'ye kadar online internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden kredilerini alabileceklerdir. 50 bin TL'ye kadar kredi alacak kişiler banka hesapları üzerinden aldıkları internet şifresi ile birlikte mobil uygulamadan kredi başvurusu yapabilir, 36 ay vadeli masrafsız kredi seçenekleri ile kredilerini kullanabilirler.

50.000 TL Ödeme Nasıl Olacak?

Fibabanka yaptığı kredi kampanyası ile birlikte, faiz oranlarını da açıkladı. Bu krediye katılacak olan kişiler, %1.59 faiz oranı ile 36 ay vadeli kredi kullanabileceklerdir. Bu faiz oranı ile 50 bin TL kredi aldığınızda banka sizlere aylık ödeme olarak 36 ay vadeli kredilerde 1.932 TL, 24 ay vadeli kredilerde 2.623 TL , 12 ay vadeli kredilerde 4.746 TL olarak aylık ödeme yapacaksınız. Fibabanka 12 ay vadeli kredi alacaksanız, 1.74 faiz oranı ile kredi alacaksınız. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden hesaplama araçlarını kullanarak 36 ay vadeye kadar tüm alacağınız kredilerin hesaplamalarını yapabilir ve size uygun olan krediyi hemen kullanabilirsiniz.