Kaza Yapanlara Su Vermek İstedi, Otomobil Çarpması Sonucunda Hayatını Kaybetti

Korkunç trafik kazası, Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevkiinde meydana geldi. Olay yerinde kaza yapıldığını gören kişi, araçta bulunanlara su vermek için otomobilini durdurup indi. Daha sonra oldukça hızlı bir şekilde gelen otomobilin kendisine çarpması sonucunda olay yerinde can verdi. Kaza yapanlara su vermek için aracından inen ve babasının gözleri önünde hayatını kaybeden araç sürücüsü tüm Türkiye’yi üzüntüye boğdu. Kocaeli'nde oğlunu kaybeden ve birkaç dakika önce oğlu ile beraber aynı araç içerisinde bulunan baba ise sinir krizi geçirdi.

Kaza hakkında edinilen bilgilere göre bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte bariyerlere çarpmaya başladı. O sırada kazayı gören ve kamyonette olan F.A. isimli şahıs hızla gelen T.A. idaresindeki otomobilin kendisine çarpması ardından yola savruldu ve olay yerinde can verdi. Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevki İstanbul istikametinde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı kazayı görenler 112 Acil Yardım ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve daha sonra yapılan incelemelerde kaza yapanlara su vermek için aracından inen F.A. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 1 kişinin yanı sıra 4 kişi de kazayı yaralı olarak atlattı ve tedavi edilmek üzere hastanelere götürüldü. 4 kişinin yaralandığı kazada yaralılara yardım etmek için aracını durdurup inen oğlunu gözleri önünde kaybeden M.A. isimli baba ise gözyaşlarını tutulmadı ve sinir krizi geçirdi. Bölgede bulunan vatandaşlar ve jandarma ekipleri ise acılı babayı teselli etmeye çalıştı.

Kazayı yaralı olarak atlatan Özlem S. ise ölen arkadaşın kendilerine su getirmek istediğini ve yardım için durduğunu söyledi. Kırmızı arabanın şahsa çok kötü bir şekilde çarptığını ifade eden kazazede, kendilerine çarpmamak için aracın o şahsa çarptığını söyledi.