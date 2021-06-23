Kredi Çekenler Bu Habere Dikkat, İlave Faizleri Bakanlık Ödeyecek. Son dakika açıklama geldi. Kredi çekenlerin ilave faizlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı Ödeyecek.

Kredi çeken, üretici, esnaf olan ve işletme sahibi turizmcilerin beklediği haber geldi. Halkbank üzerinden faiz destekli olarak verilen ve önceki senelerde kredi kullanıp, bakiyeleri bir sonraki seneye devir olan kişilerin faizleri bakanlık tarafından ödeneceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre 1 Haziran'dan itibaren, Halbank üzerinden esnaflar için kullandırılan krediler için faiz desteği kararı çıktı. Bu belirtilen destek Halkbank üzerinden kullanılan faiz destekli krediler için geçerli olacak. Daha önce kullandığınız kredilerde ertleme yaptıysanız ve bu erteleme sonrasında bakiyelerin işlediği faizler oluştuysa, bu faizleri devlet bakanlık tarafından ödenecektir.

Faizleri Devlet Karşılayacak

Halkbank tarafından belirlenen cari faiz oranlarında kooperatif kredilerine özel kaynak maliyeti dikkate alınarak farklılık olması halinde, esnaflara tahakkuk eden ek faiz, faiz tahakkuk ederken Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak. ilgili maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kredilere uygulanan faiz oranları. Söz konusu kararın 31 Aralık tarihine kadar uygulanacağı belirtildi.