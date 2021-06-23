Can Bonomo’dan Oğlu Roman Paylaşımı

2018 senesinde ünlü oyuncu Öykü Karayel ile nikah masasına oturan başarılı şarkıcı Can Bonomo yaklaşık 2 ay önce çocuklarını kucaklarına almıştı. Tatil sezonunu açan ve Ege koylarında tatil yapan ikili önceki gün çocukları Roman’ı ilk defa denizde tanıştırdı ve o anların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Başarılı oyuncu Öykü Karayel ile 3 senedir mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo Nisan ayında oğlu Roman’ın doğması ile ilk defa babalık duygusunu tatmıştı.

Kişisel sosyal medya hesabından 2 ay önce dünyaya gelen oğlu Roman'ın fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı Can Bonomo çocuğunun yüzüne göstermeyi tercih etmedi. Oğlu Roman’ı denizle tanıştırdıklarını ifade eden ünlü çift eşi Öykü Karayel'in da yer aldığı bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. “Benim güzel oğlum deniz ile tanıştı” notunu yazarak Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı Can Bonomo, keyifli görüntüsü ile de hayranlarını mutlu etti.

34 yaşındaki başarılı şarkıcı, baba olma hissi ile ilgili konuşmuş ve bu durumun çok farklı bir duygu olduğunu söylemişti. Oğlu Roman’ın dünyaya geleli 90 gün olduğunu açıklayan Can Bonomo saatlerce oğlu ile konuşabileceğini ve Roman’ın tıpkı kendisine benzediğini söylemişti. Annesi Öykü Karayel ile de benzeyebileceğini de açıklayan ünlü şarkıcı Roman’ın kendisinin kopyası olduğunu söylemişti

Ünlü oyuncu Öykü Karayel ise şarkıcı Can Bonomo ile olan ilişkisini “Hem çok aynı hem de çok farklıyız” sözleri ile tanımlamıştı. Eşi ile aynı olan taraflarının kendisine güven duygusunu verdiğini açıklayan başarılı oyuncu farklı olduğu tarafların ise kendisini heyecanlandırdığını ifade etmişti. Hiç sıkılmayacağı bir yolculuğa çıkmış gibi hissettiğini dile getiren Öykü Karayel eşi hakkında yapmış olduğu bu yorumlar ile dikkatleri üzerine çekmişti.