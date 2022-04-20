Kredi Borcu Olup Başvuranlara ING Bank, Nakit Ödeyecek. ING Bank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre bankalara borcu olan vatandaşlara borç transfer kredisi ile destek sağlanacak. İşte karşınızda ING Bank borç transfer kredisi detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

2022 ING Bank Borç Transfer Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

ING Bank, 2022 senesi içerisinde bankalara borcu olan ve ödemekte zorluk çeken vatandaşlara büyük bir avantaj sağlıyor. Borçlarının arasında sıkışıp ING Bank müşterileri, anında çok avantajlı faiz oranları ile gecikmeye düşen borçların tamamını düzene sokabiliyor. Üstelik tekrardan yapılandırma uygulaması ile çok daha uzun vade ve çok daha uygun tutarlarda oluşturulan taksitler ile diğer bankalarda bulunan borçların tamamı ödenebiliyor.

Başka bankalara kredi kartı borcuyla da normal kredi borcu bulunan vatandaşlara yüzde 1.74 faiz oranı ile cevap veren ING Bank borç transfer kredisi ayrıntılarına göre 3 aydan 36 aya varan taksit seçenekleri ile borçların tamamı yeniden yapılandırılıyor. Bu vade sayıları arasında yapılacak seçimlerde dosya masrafı ise kredi tutarı sadece binde 5 oranında olacak şekilde uygulanıyor. ING Bank ihtiyaç kredisi ile 100.000 TL'ye varan diğer bankalarda bulunan kredi borçları açısından kapama işlemi gerçekleştirerek borçlarınızı ING Banka transfer ederek bütün borçlarınızdan kurtulmanız sağlanıyor.

ING Bank borç transfer kredisi kapsamında 3 ay ertelemeli olacak şekilde fırsatlardan da faydalanabilirsiniz. 5000 TL den 100 bin TL arasında bütün borç transfer kredisi için 24 aylık vade seçeneklerinden faydalanmanız da mümkündür. Böylece 36 aylık vadinin 3 ay erteleme sinden sonraki 33 ay üzerinden size özel bir şekilde ödeme planı oluşturulacak.