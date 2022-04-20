Bütün Birikim Birinizin Bir Anda Çöp Olmasını İstemiyorsanız O Bankada Hesabınız Varsa Listeyi Kontrol Etmelisiniz. Bankada 10 yıl boyunca bulunan ve herhangi bir işleme tabi tutulmayan hesapların zamanaşımına uğradığını artık bilmeyen yoktur. Ziraat Bankası 2022 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları ile alakalı açıklaması son dakika duyurusu şeklinde geldi. Hesabını kurtarmak isteyen müşterilerin vakit kaybetmeden müracaat işlemlerini yapması gerekir.

Ziraat Bankası Zamanaşımı 2022 Listesi Detayları Neler?

Ziraat Bankası, 2022 senesi içerisinde zamanaşımının uygulanacağı yatırım hesapları ile alakalı ayrıntılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayıları resmi gazetede ilan edilen 7316 sayılı kanunun 12. maddesinde yer alan hükümler gereğince 10 yıl süreyle işlem yapılmayan yatırım hesapları ne zaman aşımı uygulanacak. Zaman aşımına uğrayan yatırım hesapları ise emaneten devredilecek.

Şayet sizin de Ziraat Bankası’nda yatarım hesabınız varsa ve 10 yıldır herhangi bir işlem yapmamış iseniz yayınlanan Ziraat Bankası zamanaşımı uygulanacak. Ziraat Bankası zamanaşımı 2022 listesinde hesabınızın olup olmadığını kontrol etmenizde fayda olacaktır. Hesabını ve içerisinde bulunan yatırımı kaybetmek istemeyen kişilerin hesabın devri yapılmadan önce Ziraat Bankası şubelerine gitmek suretiyle müracaat işlemlerini yapması gerekir.

Zamanaşımına Uğrayan Hesapları Sorgulama

Ziraat Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden eşzamanlı bir şekilde yapılan açıklamaya göre vatandaşlarına, 10 yıldır hareketsiz bir şekilde duran yatırım hesaplarının olup olmadığını çok kolay bir şekilde sorgulayabilir açısından dijital hizmet sayfası hazırladığı nokta daha önce Ziraat Bankası’nda yatırım hesabı açmış fakat herhangi bir işlem gerçekleştirmemiş kişilerin geçen 10 seneden sonra zaman aşımına uğramamaları açısından ya da hesapta bulunan birikimlerinin heba olmaması açısından 2022 senesi içerisinde Ziraat zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesi içerisinde adınıza ait bir yatırım hesabı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Sorgulama işlemlerinde ise Ziraat Bankası’nın ‘zaman aşımına uğrayan hesaplar’ ekranında yalnızca isim yada unvanı ile beraber sayfada bulunan güvenlik kodunu da girilmesi gerekir.