Emekli olanlara yeni müjde! Hesaplarınıza en az 2 en fazla 5 bin TL ödeme olacak

Emekli olan kişilere yönelik 2000 TL ile 5000 TL ödemelerin olduğu önemli bir kampanyaya başlangıç verildi. Bankalar üzerinden yapılacak olan bu ödemeler, nasıl alınacak, kimlere verilecek detayları paylaşıldı.

Emekli olan vatandaşların son zamanlarda acil olarak nakit ihtiyaçları artış göstermiştir. Bu konuda bankalar, vatandaşların ihtiyaçlarını hesaba katarak T.C. kimlik numaraları üzerinden 2.000 TL ve 5.000 TL ödeme yapılmasına yönelik bir kampanyayı kullanıma açmıştır. Emekli olan vatandaşlar, maddi olarak zor durumda kalmaları halinde bankalar üzerinden 5.000 TL'ye kadar olan tutarlarda ödeme alabileceklerdir. Son dakika haberi olarak paylaşılan bu son kampanya, başvuru yapan emekli vatandaşlara kimlik numaraları üzerinden verilecektir. İhtiyacı olan kişilere yönelik verilecek olan bu ödemeler, en düşük 2.000 TL; en yüksek limit de 5.000 TL olarak verilecektir. İsteyen vatandaşlar, ihtiyaçlarına ve ödeme planlarına göre bu paraları ihtiyaç kredisi olarak da kullanabilir ya da nakit avans limiti şeklinde de kullanabilirler.

Emekli vatandaşların en çok tercih etmeye yöneldiği kampanyaların başında gelen, acil ihtiyaç kredisi bankaların resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmuştur. Bu ödemelerden faydalanmak için ise kişilerin emekli maaşını kredi başvurusunu yapacakları banka aracılığı ile alıyor olmalarıdır. Dileyen banka müşterisi kredi başvurusunu yapabilir; dileyen müşteriler de kredi başvurusu olmadan banka hesapları aracılığı ile kredi kullanabileceklerdir. Nakit avans limiti şeklinde bu ödemeler kullanılacak ise taksitli nakit avans 12 ay vade olarak geri ödenebilecektir.

Özel bankalar ile beraber kamu bankalarının da katıldığı bu önemli ödeme kampanyası başvuru yapmak isteyen kişilerin hangi banka üzerinden emekli maaşını alıyor ise, emekli maaşını almakta oldukları bankanın şubesine, internet bankacılığı üzerinden giriş yaparak da başvurular gerçekleştirilebilmektedir.

Ziraat Bankası ile beraber olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank, yapılan duyurular sonrasında nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlara kendi bankaları aracılığı ile bir uygulama kullanmak şartı kapsamında 5.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı bilgisi paylaşılmıştır.

Ziraat Bankası’nın dışında Vakıfbank ve Halkbank da kamu bankası olarak önemli olan bu kampanyayı vatandaşların kullanımına sunulmaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar da bazı şartları karşılamaları gerekmektedir. Bu noktada banka müşterisi olma şartı vardır.