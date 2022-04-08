Kramatorsk Saldırısı Küresel Öfkeye Yol Açtı

Ukraynalı yetkililer, Kramatorsk'taki sivil dolu bir tren istasyonuna yapılan Rus roket saldırısında en az 50 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 400 kişinin yaralandığını söyledi; Rusya saldırıyı reddediyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile görüşmek üzere trenle Kiev'e gidiyor.

Zelenskiy, Borodyanka'daki vahşetin dünyanın Bucha'da gördüğünden "çok daha kötü" olduğu konusunda uyardı.

Slovakya, Rus saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olması için S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya verdiğini açıkladı.

Başkan Joe Biden, Washington'un Slovakya'ya ülkenin "sürekli güvenliğini" sağlamak için bir Patriot füze sistemi yerleştireceğini söyledi.

ABD, tren istasyonu saldırısı soruşturmalarını destekleyecek: Beyaz Saray

Beyaz Saray, Biden yönetiminin, yetkililerin kadınlar, çocuklar ve yaşlı mültecilerle dolu olduğunu söylediği Ukrayna'daki Kramatorsk tren istasyonuna yapılan saldırının soruşturmalarını destekleyeceğini söyledi.

Birkaç ABD ajansı daha önce Ukrayna'daki savaş suçlarına ilişkin kanıtların toplanmasına yardımcı olma sözü vermişti.

Af Örgütü, Rusya'nın baskısıyla 'caydırılmadı', diyor grubun şefi

Uluslararası Af Örgütü, Moskova'daki ofislerinin Rus yetkililer tarafından kapatılmasını kınadı, ancak insan hakları grubu, "Rusya'nın hem yurtiçinde hem de yurtdışında korkunç insan hakları ihlallerini ortaya çıkarma" çabalarını iki katına çıkarma sözü verdi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, yaptığı açıklamada, "Yetkililer, Moskova'daki ofisimizi kapatarak insan hakları ihlallerini belgeleyen ve ifşa eden çalışmalarımızı durduracaklarına inanıyorlarsa derinden yanılıyorlar" dedi.

"Rusya'daki insanların ayrım gözetmeksizin insan haklarından yararlanabilmelerini sağlamak için çalışmaya yılmadan devam ediyoruz."

Rusya Adalet Bakanlığı, aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın da bulunduğu 15 yabancı örgütün kaydını iptal etmişti.

ABD, Rusya'nın Kramatorsk saldırısında kısa menzilli balistik füze kullandığına inanıyor

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, ABD'nin Rusya'nın doğu Ukrayna'daki Kramatorsk tren istasyonunu vurmak için kısa menzilli bir balistik füze kullandığına inandığını söyledi.

Reuters haber ajansı tarafından aktarılan yetkili, Pentagon'un Rus kuvvetlerinin bir SS-21 bok füzesi kullandığına inandığını, ancak saldırının motivasyonunun net olmadığını söyledi.

Ukrayna tren istasyonuna saldırı 'insanlığa karşı suç'

Fransa, Kramatorsk tren istasyonuna yapılan saldırının insanlığa karşı bir suç olarak sınıflandırılabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France 5 televizyonuna verdiği demeçte, "Mültecilerin, sivillerin olduğu bir istasyonu vurdular ve bu yüzden bu insanlığa karşı bir suç olarak görülebilir" dedi ve uzmanları, faillerden hesap sorulabilmesi için kanıt toplamak üzere Kramatorsk'taki olay yerine gitmeye çağırdı.