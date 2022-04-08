Ziraat Bankası Kartı Olanlara 23 Nisan'a Kadar Müddet Verildi! Başvuru Yapanlara Para Yardımı Yapılacak. Ziraat bankası üzerinden nakit para ihtiyacı olan ve bu bankada hesabı olan kişilere, başvuru yapmaları durumunda 23 Nisan'a kadar düşük faizle ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu banka ile çalışıyorsanız, nakit sıkıntınızı banka sizin adınıza giderecek ve sizlere nakit imkanı sağlayacak! Nakit kredi olarak verilen bu işlemlerde kredi işlemlerini hemen hesabına atacak olan kişilere, 5 dakika içinde sonuç verilecektir. Nakit kredi için Ziraat Bankası müşterisi olmanız yeterlidir. Ziraat Bankası nakit kredi kampanyasına katılacak olan kişiler için verdiği bu açıklamada, hemen kredi işlemlerini hesaplarına göndererek yapıyor.

Ziraat bankası kredi başvurusu

Ziraat bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredsi kampanyasına katılacak olan kişilere 3 ay ertelemeli nakit imkanı sağlanacak. 36 ay vadeye kadar 20.000 TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde banka düşük faiz oranları ile sizlere kredi imkanı sunacaktır. 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte hemen işlem yapacaklardır.

Ziraat bankası nakit kredi kampanyasına katılacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi için banka şubelerinden başvuru yapma imkanı da sağlıyor. Banka hesabınız varsa şubelere sadece kimliğinizle birlikte gidebilir ve başvurunuzu bu şekilde yapabilirsiniz. Ziraat bankası nakit kredi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan kişiler, başvurularını bu banka üzerinden yapmaları durumunda ayrıca bankanın diğer kredi kampanyalarından ve nakit kampanyalarından da faydalanacaklardır.

Emekli olan kişilerin emekli maaşları bu bankada ise hemen sonuç alacaklardır. Ayrıca bankadan emekli maaşı alan kişilere banka 750 TL'ye kadar emekli promosyonu da vermektedir.