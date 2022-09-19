Kraliçe Elizabeth'in Cenaze Töreni Westminister Kilisesi’nde Gerçekleşti!

Westminister Kilisesi’nde düzenlendiği öğrenilen Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni dünyanın gündeminde yer aldı ve çok sayıda dünya lideri gerçekleşen törene katılım gösterdi. Çok sayıda cenaze töreninde bulunan dünya liderinin yanı sıra pek çok üst düzey isim de Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni sonrasında Kraliçe 2. Elizabeth için Londra'da yapılan geçit töreni de on binlerce kişi tarafından seyredildi.

8 Eylül 2022 tarihinde yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü tüm dünya gündeminde yer almış ve acı haber üzüntü ile karşılanmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth İngiltere'de tahtta 70 yıllık bir hükümdarlık süreci geçiriyordu. Bugün yani 19 Eylül 2022 tarihinde Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni düzenlendi ve 500 devlet başkanı cenaze törenine katıldı. Bunun yanı sıra farklı ülkelerden Kraliyet Ailesi mensupları da Kraliçe İkinci Elizabeth'in cenaze törenine katılmayı ihmal etmedi. Cenaze töreninde ilahiler okundu ve İncil'den alıntılar da yapıldı.

Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybeden Kraliçe İkinci Elizabeth'in tabutu askeri geçit töreni eşliğinde cenaze merasiminin gerçekleşeceği Başkent Londra'da bulunan kiliseye götürüldü. Bunun yanı sıra Kraliyet Ailesi üyelerinin de kiliseye giriş yaptığı görüldü ve Kral 3. Charles da Prenses Anne ile törene birlikte geldi.

Günlerdir Kraliçe İkinci Elizabeth'in naaşı halkın ziyaretine açık olan Westminister Salonu’ndan çıkarak cenazenin düzenleneceği yere götürüldü. Bununla birlikte tarihi top arabası da denizciler tarafından taşınıldı. Söz konusu tarihi top arabası kraliçenin babası olan Kral 6. George'un cenazesinde de törende hazır bulunmuştu. 19 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen cenaze töreninde hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in her yaşı için toplamda 96 çan çaldı ve bu çanlar dakikada bir olarak çalındı. Yüz binlerce kişinin cenaze töreninde bulunduğu ise BBC tarafından açıklanan bilgiler arasında yer aldı.