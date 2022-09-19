SSK olan kişilere duyuru! Bankalardan nakit istediğinizde 50 bin TL ödenecek!

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, bankalar üzerinden 50000 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. sigortalı olarak çalışan kişiler, 50000 TL'ye kadar kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, 24 ay vadeli 36 ay vadede kredi paketleriyle birlikte ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte sizlerde hızlı bir şekilde kredi işlemlerinizi, Denizbank ve Akbank tarafından kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Uzun süredir aynı banka üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm kredilerde şartlara uygun olarak hemen hızlı bir şekilde başvuru yapacak olan kişilerin kredi puanı uygun olması durumunda 50000 TL belgesiz ödeme veriliyor.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi

Denizbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 90 gün ertelemeli 50000 TL kredi başvurusu, SMS ile yapılmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, hemen aynı gün içinde hizmet ödemesi almak istiyorsanız Kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesaja 32 80 numarasına gönderebilirsiniz. Gönderilen mesaj sonrasında banka hemen sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir ve onaylanan bu kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak da kullanırsınız. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde hizmet ödemesi verilmektedir.

Akbank İhtiyaç Kredisi

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir. Akbank 50000 TL'ye kadar sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için vermiş olduğu, ihtiyaç kredisinde, kendi bankasında hesabı olan vatandaşları istedikleri zaman Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.