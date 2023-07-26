Kova burcu ve yükselen kova burcu 26 Temmuz 2023 tarihinde yeni günde hedeflerini tekrardan gözden geçirebilir ve bir değişiklik yapmaları gerekiyorsa bu yönde adımlar atabilir. Gökyüzü onlara yeni günde var olan amaçlarını tekrardan değerlendirmelerini ve bazı durumlara öncelik vermelerini vurgulamaktadır. Onlar kendilerine belirli olan külfetli problemlerden ya da kendilerine sakladıkları sırlardan kurtarmanın özgürleştirici olacağını hatırlamalıdır. Diğer taraftan burç sahiplerinin bu durumları hangi insanlar ve kiminle paylaştığı da önemli bir noktadır. Burç sahipleri sırlarını paylaşma konusunda seçici olmalıdır. Burç sahipleri bir süredir kendilerine sakladığı sırların artık onlar ağır geldiğini düşünebilir ve bunu birine aktarma ihtiyacı hissedebilir. Diğer taraftan onlar gerçekten istedikleri durumların peşinden gitmekten kendilerini alıkoyan şeyleri tespit etmeli ve bunları ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Burç sahipleri yeni günde çeşitli korkular ile de uğraşıyor olabilir ve bu durum onlar için ertelemiş oldukları sorumlulukları yerine getirmeleri adına bir çağrı niteliği görebilir. Bu durum her ne kadar burç sahiplerinin hayatlarında bir tezat oluştursa da onlar perde arkasındaki işleri de yoluna koymayı başaracaktır.

Yeni günde kova burçları ile yükselen kova burçları kendilerinde merak uyandıran pek çok konunun hayatlarına girdiğini görecektir. Duygusal durumları da içine alacak yeni gelişmeler yeni günde kova burçları ile yükselen kova burçlarına kapısını çalabilir. Onlar özellikle edindikleri iş tecrübelerini hayata geçirmek isteyebilir ve bu yönde kalıcı adımlar atabilir. Gökyüzü tarafından özellikle iş hayatında onlara tavsiye edilen durum hazırlık içinde olmaları ve onlara gelebilecek olan sorulara çalışmaları olacaktır. Artık iş hayatlarında onların kontrollü bir biçimde ilerleyebileceği günler yakındır. Yeni gün burç sahipleri adına özellikle ilişkiler noktasında akıcı geçecektir.