Afet Mağdurlarına Nasıl Yardım Edilir, Psikolojik Olarak Nasıl Destek Olunur?

Hoş olmayan ağır duygular ile birlikte çeşitli bedensel tepkiler bir afetten sonra sıklıkla yaşanmaktadır. Korku, suçluluk, çaresizlik, şaşkınlık, şok, kaygı, dini inançlarda değişiklik, taşkınlık, kendine ve başkalarına güvenmemek gibi duygular bir afet sonrasında ortaya çıkabilir. Toplumu ve kişileri desteklemede farklı müdahale yöntemleri de yardımcı olacaktır. Yardım örgütleri ve hükümetler yaşanan afetler sonrasında mağdurların ve genel toplumun stres veren zorluklarını azaltmada önemli bir rol üstlenmektedir. Barınak, gıda, giysi ve benzeri temel gereksinim kaynaklarının bu dönemde adil bir şekilde dağıtılması gerekir ve sağlık bakım hizmetlerine hızlı bir şekilde ulaşılması güveni pekiştiren bir durum olacaktır.

Toplumun hızlı bir şekilde iyileşmesi için müdahalelerin ve yardımların etik ilkelere uygun olması oldukça önemlidir. Psikolojik açıdan afet mağdurlarına destek olmak için insanların barınma ve gıda gibi temel gereksinimleri öncelikle karşılanmalıdır. Bu şekilde güvenlik hissi sağlanmış olur ve yineleyen doğru basit bilgi sağlanır. Sükunetin korunması için ise iyi hissetmenin sadece bir biçiminin olmadığı hatırlanmalıdır. İnsanların kötü hissettikleri zaman şefkat ile karşılaşması onlara kendilerini daha iyi hissettirecektir.

Afet mağdurlarına sevdikleri ve yakın arkadaşları ile ilişki kurmalarında yardımcı olunması tavsiye edilir. Anne babaları, aileyi, çocukları ve diğer yakınları mümkün olduğu kadar bir araya getirmek ve diğerleri ile bağ kurmak psikolojik açıdan depremzedelere yardımcı olmak için çok önemli bir noktadır. Afet mağdurları kendi ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli hissetmeleri ile ilgili cesaretlendirilmelidir. Bunun yanı sıra kişileri devlet ya da devlet dışı organizasyonlara yönlendirmek de onlara fayda gösterecektir. Onların neleri nasıl sağlayabileceği ve ne şekilde ulaşabileceği konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir. Kişiler endişe duyduklarını ya da korktuklarını ifade ederlerse onlara gerekli servislerin bulunduğu belirtilmelidir.

Kişilerin öykülerini dinlemek için ve hatta detayları öğrenmek için zorlamamanız gerekmektedir. “En azından yaşıyorsun” ya da “Her şey iyi olacak” gibi basit güvenceler ise öz yeterliliği azaltacaktır. Afet mağdurlarına kişisel inançları ve davranışları hakkında niye bu olayları yaşadıklarını söylemeniz de öz yeterliliği azaltacak bir durumdur. Bunun yanı sıra umudu azaltmak istemiyorsanız tutamayacağınız sözler de vermemeniz gerekir.

Deprem Korkusu Nedir, Deprem Korkusu Nasıl Geçer?

Deprem korkusunu yenmeniz için ilk olarak bu korkuyu gerçekten yenme isteğiniz üzerinde odak kurmanız gerekmektedir. Bu fobiyi yenmenizde en önemli etken buna inanmanız olacaktır. Bu hayatınızı olumsuz anlamda etkileyen bir durumdur.

Diğer insanlar tarafından anlaşılmayacağınız endişesi ile yaşadığınız olayları içinize atmamanız gerekir ve korkunuzu bastırmanız iyi bir durum değildir. Çözüm yolları bulmak için çevrenizden manevi anlamda destek almanız ve bunları paylaşmanız size yardımcı olacaktır. Sakin kalmayı öğrenmeniz ise çok önemlidir. Kaygınızı deprem çantası hazırlamak da azaltacaktır. Fakat deprem çantanızı her saniye depremi hatırlayacak bir şekilde göz önünde bulunan bir yere koymaktan kaçınmanız gerekir. Gevşeme çalışmaları, nefes egzersizleri ve rahatlatıcı müzik dinleme gibi yararlı yöntemler de bu durumla baş etmenize fayda gösterir.