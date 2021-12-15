Konya'da 7 Kişiyi Katleden Mehmet Altun’dan Flaş Açıklama

Konya'da meydana gelen dehşet verici olayda Mehmet Altun, evlerini silah ile bastığı aileden 7 kişiye katletmiş ve yapmış oldukları ile dehşete uğratmıştı. Altun'un ilk kez hakim karşısına çıktığı bilgisine ulaşıldı ve açıklamalar vatandaşı şoke etti. Altun, hakim karşısına çıktıktan sonra katlettiği ailenin evine öldürmek için değil barışmak için gittiğini iddia etti.

Olay yerine barışmak ve barıştırmak için gittiğini açıklayan Mehmet Altun, amacının kasten öldürmek olmadığını aktardı. Sonucun ise bir felaket olduğunu açıklayan Altun, böyle olmasını istemediğini ve pişman olduğunu da söyledi. Silahı yalnızca kendini korumak için aldığını ifade eden Mehmet Altun, amacının öldürmek olmadığı konusuna da vurguda bulundu. Bunun yanı sıra benzini neden aldığını kendisinin de bilmediğini açıkladı ve yakmak gibi bir niyetinin bulunmadığını da söyledi.

Mehmet Altun hakkında aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü suçlaması ile 7 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk defa hakim karşısına çıkan Mehmet Altun açıklamaları ile dehşete uğrattı.

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olay 30 Temmuz tarihinde yaşanmıştı. Dedeoğulları ailesinin evine giden Mehmet Altun, evin bahçesinde bulunduğu sırada poşetten çıkardığı tabancayı peşpeşe ateşlemiş ve 7 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Korkunç olayda 65 yaşındaki Yaşar Dedeoğulları 57 yaşındaki eşi İpek, 33 yaşındaki çocukları Serap, 29 yaşındaki çocukların Serpil, 42 yaşındaki Metin, 35 yaşındaki Sibel ve 31 yaşındaki Barış Dedeoğulları hayatını kaybetmişti.

Olay sonrasında zanlı kaçmış fakat özel harekat polisleri tarafından Konya'nın Bozkır ilçesinde mezarlıkta bulunduğu sırada yakalanmıştı. Mehmet Altun ile birlikte diğer 10 sanığın da ilk defa hakim karşısına çıktıkları bilgisine ulaşıldı. Olayın böyle olmasını istemeyeceğini ve pişman olduğunu açıklayan Mehmet Altun, eve öldürmek için değil barışmak için gittiğini ifade etti.