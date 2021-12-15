İzmir Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bornova ve Dikili ilçelerinde yaşanan iki farklı yangında 2 kişi dumandan etkilenmesi sonucunda yaşamını yitirdi. Yangın dehşeti hakkında soruşturmaların başlatıldığı öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu. Yangının İzmir'in Dikili ilçesinde çıktığı ve bir kişinin yoğun dumandan etkilenerek hayatında kaybettiğinin açıklanması sonrasında Bornova ilçesinden de acı bir haber geldi.

Saat 13.15 sıralarında başlayan yangın Meriç Mahallesi 5734 sokakta bulunan 2 katlı bir evin alt katında başladı. Konu hakkında ortaya atılan iddialara göre oğlu ile beraber yaşayan ve yatalak hasta olduğu bilgisine ulaşılan 88 yaşındaki Ahmet Bingöl'ün evde tek olduğu sırada evden bir anda dumanların yükselmeye başlaması ile yangın büyüdü.

Söz konusu evden yükselen dumanlar sonrasında çevre sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Çevre sakinleri itfaiye ve polisin yanı sıra 88 yaşındaki yatalak hasta Ahmet Bingöl'ün oğlu İlhami Bingöl'e de durumu bildirdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda alevlerin etkisiz hale getirildiği de öğrenildi. 112 sağlık ekipleri ise yapılan ilk incelemede 88 yaşındaki Ahmet Bingöl'ün dumandan etkilenmesi sonucunda yaşamını yitirdiği tespitini gerçekleşti. Bunun yanı sıra yapılan ilk incelemede söz konusu yangının elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda meydana geldiği şeklinde yorumlar gerçekleşti.

İlhami Bingöl ise babasının evde tek bulunması sebebi ile koşarak evine gitti ve elleriyle babasını kurtarmak istedi. Ahmet Bingöl, oğlunun tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı ve son nefesini verdi. İzmir’de çıkan yangın sonucunda hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni incelendi ve daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ekipler söz konusu yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi adına çalışma başlattı ve olay hakkında soruşturmalar devam etti. Diğer taraftan Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde de 55 yaşındaki Suat Burcu yangında kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.