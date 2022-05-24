Konut Kredisi Çekecekler İçin %0.89 İle 0.99 Faizli Konut Kredisi Hesaplaması Yapıldı! Konut fiyatlarında meydana gelen yüksek fiyat artışlarını da etkileyen %0.89 ile %0.99 faiz oranı ile konut kredileri hesaplamaları yapıldı. 200 bin TL'den 600 bin TL'ye varan düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı. Hesaplamalar nasıl yapılacak? Detaylar çok daha fazlası haberimizde...

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz oranı ile konut kredisi finansman müjdesini ilan etmesinin sonrasında geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından koşullar açıklanmıştı. Söz konusu bu kredi paketi açısından belirlenen kriterleri yerine getirin bütün vatandaşlar açısından en uygun oranlar sunulacak. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların faydalanabilecekleri İlk Evim Konut Finansman Paketi kampanyasında her bütçe açısından uygun hesaplamalar yapıldı.

200.000 TL Konut Finansman Paketi Hesaplaması İşlemleri Nasıl Yapılır?

İlk Evim konut finansman paketi ile genişletilmiş konut finansman paketi kampanyası kapsamında 2 farklı faiz oranı uygulanmaktadır. Buna göre 10 yıl yani 120 ay vade seçeneği ile yüzde 0.89 yahut %0.99 faiz oranları ile kredi kullanılması sağlanacak. Buna göre 200.000 TL tutarında İlk Evim Konut Finansmanı kampanyasına dahil olan biri 120 ay vade seçeneği ile 0.99 faiz oranı ile ilk taksit oranını 2.786 TL olacak şekilde ödeyecektir.

300.000 TL Konut Finansman Hesaplama İşlemleri Nasıl Yapılır?

İlk Evim Konut Finansman Paketi ile 300 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin çekilmesi durumunda ilk taksit ödemesi 4397 TL olacak şekilde hesaplanmıştır. Genişletilmiş konut finansman paketi kampanyası kapsamında yine 300 bin TL tutarında konut kredisinin kullanılması durumunda ise ilk taksit oranı 4094 TL olacaktır. Hesaplamaları ise 120 aylık vade seçeneğine göre yapılıyor.