Ziraat Bankası Dev Kampanyası: 30.000 TL Destek Ödemesi TC Vatandaşlarına Yapacağını Açıkladı

Nakit Problemi Yaşayanlara Ziraat Bankası'ndan Dev Yardım! Esnek Ödeme Şartı İle 30 Bin TL Tüketici Ürün Paketi Devrede! Nakit problemlerine kamu bankalarından çözüm önerileri geliyor. Uygun faiz oranları ile esnek oranlarla Ziraat Bank tüketici kredisi fırsatını ilan etti! İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Tüketici kredisi ile Ziraat Bankası tarafından 30 bin TL'ye varan cazip ödeme şartları ile kredi desteği sunulmaya başlandı. Herkes şimdiden, nakit problemleri açısından faydalanabileceği kredileri kapsamında ihtiyaca göre 20.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar tüketici kredisi talep edilmesi mümkündür.

36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak vade imkanları ile bütün ihtiyaçları açısından Ziraat Bankası tüketici kredisi kullanmak isteyenlerin uygun faiz oranlarından faydalanması mümkündür. 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde 36 ve 50.000 TL'den daha yüksek rakamlar ile çekilecek kredilerde ise 24 aya kadar vade seçeneği uygulanıyor.

Ziraat Bank 30.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı Ayrıntıları Neler?

30.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi için 36 aylık vade seçeneği ile aylık 1.78 faiz oranı uygulanacaktır. Buna göre aylık 956 TL gibi bir taksit ödemesi gerçekleştirerek 30.000 TL'ye varan ihtiyaç krediniz açısından Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi avantajından faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 30.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası tarafından verilen 30.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların Ziraat Bankası şubeleri üzerinden müracaat işlemlerini yapmaları mümkün olabileceği gibi diğer taraftan Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de başvuru işlemlerinin yapılması mümkündür.