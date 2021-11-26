Kolombiyalı Protestocular 'Kasıtlı' Polis Şiddetiyle Karşılaştı

Kolombiyalı güvenlik güçlerinin, özellikle de ülkenin çevik kuvvet timi (ESMAD), Uluslararası Af Örgütü ve diğer hak gruplarının bu yılki kitlesel protestolara şiddetli bir şekilde müdahale etmesi sırasında 100'den fazla kişinin gözünden yaralandı.

Kolombiya, Nisan ayının sonunda vergi reformu nedeniyle ülke çapında bir protesto dalgasına tanık oldu, ancak daha sonra halkın öfkesi sayısız başka sosyal soruna dönüştü.

Bir ayı aşkın süredir devam eden gösteriler sırasında protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 80'den fazla kişi - çoğu genç öğrenci protestocular - öldürüldü ve güvenlik güçleri de dahil olmak üzere birçok kişi ciddi şekilde yaralandı.

Uluslararası Af Örgütü Cuma günü yayınlanan bir raporda, protestolar sırasında 103 protestocunun gözünden yaralandığını ve ülke çapındaki mitingler sırasında polis mermileri tarafından vurulduktan sonra gözlerini veya görüşlerinin bir kısmını kaybeden en az 12 göstericinin de dahil olduğunu söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Amerika Direktörü Erika Guevara-Rosas, göz yaralanmalarının “polisin protestoculara zarar verme niyetinin göstergesi” olduğunu söyledi.

Hak grubu, birçok mağdurun özel sağlık ve psiko-sosyal bakım alma konusunda zorluklarla ve yaralanmaları nedeniyle insana yakışır işe erişimde veya eğitimlerine devam etmede artan engellerle karşılaştığını tespit etti.

“Ulusal grevdeki protestocuların bastırılmasının, sokağa çıkanları cezalandırmanın ve daha fazla insanın sokağa çıkmasını engellemenin bir yolu olarak kasıtlı [olduğuna] inanmak için yeterli kanıtı belgeledik” Guevara-Rosas, raporun yayınlanmasından önce bir röportajda El Cezire'ye söyledi.

Hükümet reformları

İnsan Hakları İzleme Örgütü Haziran ayında memurların “korkunç” suistimaller işlediklerini söyleyerek, Kolombiya polisi bu yılın başlarında protestolara sert tepkileri nedeniyle uluslararası olarak kınanmıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, insan hakları eğitimi vermek ve memurlar için daha fazla gözetim sağlamak da dahil olmak üzere ülkenin polis gücünü “modernleştirmeye” söz verdi. Protestocuların ana taleplerinden biri, iddia edilen suistimallerin asıl faili olan ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ESMAD'ın kapatılmasıydı.

Ancak Guevara-Rosas, şimdiye kadar alınan hükümet önlemlerinin zayıf olduğunu söyledi.

“Sorunların temel nedenlerini ele almak için çabaların hala çok yetersiz olduğundan endişe duyuyoruz” dedi ve memurların hesap verebilirliğinin ve insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasının ele alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. Vatandaşları koruyacak bir polis gücü gerçekten inşa etmek için bunun yapılması gerekiyor” dedi.

Başkan Duque'nin bir sözcüsü El Cezire'ye raporu görmeden önce Af Örgütü'nün bulguları hakkında yorum yapamayacağını söylerken, Kolombiya Ulusal Polis Departmanı sözcüsü de El Cezire'nin raporla ilgili doğrudan sorularına yanıt vermedi.