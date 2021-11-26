Kanal Mülteci Trajedisi Kırılgan Fransız-İngiltere Bağlarını Test Ediyor

Fransa ve Birleşik Krallık'ı ayıran sularda bu hafta en az 27 mültecinin boğulduğu İngiliz Kanalı felaketi, iki ülke arasındaki kırılgan ilişkiyi test ediyor ve daha fazla trajedi korkusunu körüklüyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Kanalı'nın 2014'te Kanal verilerini toplamaya başlamasından bu yana rotadaki en ölümcül kaza olan Çarşamba günkü olaydan hemen sonra, odak noktası Paris ve Londra ticareti suçlayarak suçluluğa kaydı.

Her iki ülke de göç akışlarını durdurmak için önlemleri artırma sözü verdi, ancak Cuma günü Fransa, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'i krizle ilgili bir toplantıya davet etti ve Paris, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Fransa Cumhurbaşkanı'na tweetlediği bir mektuba kızdı.

İtalya'da düzenlediği basın toplantısında Macron, "İşler ciddiye alınmadığında şaşırıyorum, liderler arasında tweet'ler veya yayınlanan mektuplar aracılığıyla iletişim kurmuyoruz, biz muhbir değiliz" dedi.

Felaket kritik bir zamanda geldi; Komşular, Brexit sonrası ile ilgili sorunlar ve Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Fransa'yı dışlayan bir anlaşma olan AUKUS konusunda zaten anlaşmazlığa düştüler.

Bu arada, mülteci savunma grupları, daha fazla dehşetten kaçınmak için güvenli geçişler çağrısında bulunuyor. Çarşamba günü dondurucu ve zifiri karanlıkta boğulanlar arasında hamile bir kadın ve bir genç kız da vardı.

Tekne battığında içinde otuz dört kişinin olduğuna inanılıyordu. Hayatta kalan iki kişi yoğun bakımda ve bir kişi kayıp. Polis, olayla bağlantılı olduklarından şüphelenilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, botu "bahçenizde patlattığınız bir havuz" ile karşılaştırarak "çok zayıf" olduğunu söyledi.

Tehlikelerle dolu rota

Dover Boğazı olarak da bilinen İngiliz Kanalı, dünyanın en yoğun nakliye hattıdır.

Güzergâh, Avrupa limanlarını geçmek ve girmek isteyen gemiler ile İngiliz Kanalı üzerinden Kuzey ve Baltık Denizi'ne girmek isteyenler için kilit öneme sahiptir.

Bir endüstri yayını olan Marine Insight, Dover Boğazı'nın günde yaklaşık 400 geminin geçişini gördüğünü tahmin ediyor. Eskiden mülteciler, Calais veya Dunkirk'ten kamyonlara saklanarak Kanalı geçmeye çalışırlardı, ancak bu, artan kontroller nedeniyle artık daha az oluyor. Tekneyle gitmek Fransa'dan İngiltere sınırına ulaşmanın daha hızlı bir yolu ve giderek daha popüler hale geliyor, ancak tehlikelerle dolu.

IOM, bu yıl rotada yaklaşık 200 kişinin öldüğünü söylüyor. İngiltere, bu yıl şimdiye kadar 25.000'den fazla belgesiz insanın geldiğini, geçen yılki rakamın üç katı olduğunu söylüyor. İngiliz Mülteci Konseyi, Çarşamba günkü olayın "öngörülebilir" ancak önlenebilir olduğunu söyledi.

“Bu tehlikeli rotalarda hayat kurtarmanın tek yolu, insanların bu yolculukların Birleşik Krallık'ta sığınma talebinde bulunmanın tek yolu olduğuna inanmalarını engellemektir. Hükümet, örneğin insan kaçakçılarını gerçekten durdurmak istiyorsa, güvenli yollar oluşturmalı ve ticaretini kaldırmalıyız ”dedi.

Göçmenlerin Refahı Ortak Konseyi El Cezire'ye, pandemi başladığından beri, sığınma arayan insanlar için var olan birkaç güvenli yolun kapatıldığını ve insanların İngiltere'ye güvenli bir şekilde ulaşmasının hiçbir yolunun kalmadığını söyledi.