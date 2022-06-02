Kolombiyalı Eski Kartel Patronu ABD Hapishanesinde Öldü

Avukatı, Kolombiya'nın uyuşturucu kaçakçılığı Cali Karteli'nin kötü şöhretli eski lideri Gilberto Rodriguez Orejuela'nın 83 yaşında bir ABD hapishanesinde öldüğünü söyledi.

Rodriguez Orejuela, Butner, Kuzey Carolina'daki federal bir hapishanede zaman geçirdi.

Bazen "satranç oyuncusu" takma adıyla bilinen, rakip Medellin Karteli'nin lideri Pablo Escobar'ın 1993'teki ölümünün ardından dünyanın en büyük uyuşturucu lordlarından biri olarak kabul edildi.

Rodriguez Orejuela, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde hapsedilen küçük kardeşi Miguel ile birlikte, Cali Karteli'ni aynı adı taşıyan batı Kolombiya kentinden yönetti.

1995 yılında yakalandıktan sonra, Rodriguez Orejuela Kolombiya'da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak sadece yedi yıl sonra serbest bırakıldı.

Daha sonra 2003 yılında tekrar tutuklandı ve Aralık 2004'te Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilene kadar Kolombiya'daki bir hapishanede tutuldu.

"Dün gece vefatını öğrendiğimiz için çok üzüldük. Düşüncelerimiz ve dualarımız şu anda ailesiyle birlikte, "dedi avukatı David Oscar Markus Çarşamba günü.

Büyük suç örgütü

Rodríguez Orejuela ve kardeşi Miguel, bir zamanlar uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından yönetilen Medellin Karteli'nin yerini alan büyük bir suç örgütü kurdu. Her iki operasyonda da şiddet ve cinayetler yaygın olarak yıldırma ve yaptırım için kullanıldı.

Rodríguez Orejuela kardeşler 1995 yılında yakalandı ve Kolombiya'da hapsedildi. Bu noktada, Kolombiya yasaları vatandaşlarının iadesini yasakladı. Ancak ABD'nin baskısı altında, Kolombiya 1997'de bu yasağı kaldırdı.

Kardeşlerin hapishaneden trafiğe çıkmaya devam ettiği tespit edildi ve Miami ve New York'ta suç duyurusunda bulunuldu. 2004 yılında Gilberto iade edildi; Miguel ertesi yıl iade edildi.

Kardeşlerin Miami'deki federal savcılarla vardıkları 2006 tarihli bir savunma anlaşması uyarınca, iki düzineden fazla aile üyesi, onları Cali Karteli'nin bir parçası olarak belirleyen ABD Hazine Bakanlığı listesinden çıkarıldı. Bu, bazılarını adaleti engelleme veya kara para aklama nedeniyle kovuşturmadan kurtardı ve Kolombiya'daki meşru aile şirketlerinin çalışmaya devam etmesine izin verdi.

Gilberto Rodriguez Orejuela'nın hapishanedeki tahliye tarihi 9 Şubat 2030 olarak planlanmıştı. Küçük kardeşi cezasını Pensilvanya'daki bir hapishanede çekiyor.

Rodriguez Orejuela kardeşlerin belki de en büyük mirası, Kolombiya siyasetini sessizce yozlaştırma, Liberal Parti Başkanı Ernesto Samper'in 1994 başkan seçilmesinden önceki kampanyasına ayakkabı kutuları dolusu nakit para teslim etme ve Kongre'nin çoğunu satın alma yetenekleriydi.

Cali Karteli, ABD Uyuşturucu İcra İdaresi'nin çağdaş bir raporuna göre, bir zamanlar küresel kokain pazarının yüzde 80'ini kontrol ediyordu.

Popüler basında Pablo Escobar ve Medellin Karteli'nden daha az şiddet yanlısı olarak resmedilirken, Rodriguez Orejuela kardeşler daha sonra Cali Karteli ile ilgili cinayetlerin haberlerini bastırmak için gazetecilere para ödemekle suçlandılar.