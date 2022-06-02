Nefesler Tutuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücretliyi Heyecanlandıran Açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandıran bir açıklamada bulundu ve böylece önümüzdeki günlerde yeni müjdeleri kendileri ile açıklayacaklarını söyledi.

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içerisinde Ak Parti grup toplantısında bir konuşma yaptı. Uzun bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemin önemli başlıklarına değindi.

Siyasi hususlar üzerinde çok duran Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında ise ekonomiye yöneldi ve istihdamı destekleyerek, sosyal yardım şemsiyesini genişleterek, çalışan ve üreten herkesin yanında yer alarak enflasyondan kaynaklı olan refah kaybını adım adım telafi edecek önlemleri hayata geçireceklerini ve böylece işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, işvereni ile, memuruyla, emeklisiyle ve toplumun her kesiminde bulunan insanların problemlerine çare olacak paketler hazırladıklarını söyledi.

Bilindiği gibi 2022 senesi başında asgari ücrete %50 oranın da zam ile Asgari ücretin net bir şekilde 4.253 TL olması sağlanmıştı fakat enflasyonun durdurak bilmeden yükselmeye devam etmesi karşısında daha fazla direnemeyen asgari ücretin adeta erimesinin akabinde asgari ücretle çalışan vatandaşlar hükümet yetkilileri tarafından atılacak adımların neler olduğunu dikkatle beklemeye başladı. Şimdiye kadar hükümet yetkilileri tarafından çok fazla açıklama yapıldı Fakat son noktayı Erdoğan koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamada asgari ücreti vatandaşlar başta olmak üzere toplumun pek çok kesiminin alım gücünün arttırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde müjdeli haberlerin paylaşılacağını söyledi.