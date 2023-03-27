Köksal Engür Neden Öldü, Kaç Yaşındaydı, Hastalığı Neydi? Köksal Engür Hayatı ve Biyografisi!

Sanat dünyası acı bir haber ile sarsıldı ve 77 yaşındaki İsmail Köksal Engür'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken İsmail Köksal Engür'ün vefat haberi hayranlarını üzüntüye boğdu. Sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür 77 yaşında yaşamını sonlandırdı.

Sosyal medya hesabından acı haberi yapmış olduğu paylaşımıyla duyuran başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt, İsmail Köksal Engür’ün 77 yaşında hayatını kaybettiği haberini duyurdu. Ünlü oyuncunun böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını sonlandırdığını açıklayan Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım gerçekleştirdi. Cenazeye dair açıklamayı yapacaklarını söyleyen ünlü oyuncu, başta Köksal Engür’ün ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dilediğini ifade etti.

Özellikle son dönemde Leyla ile Mecnun isimli dizi projesinde hayat verdiği “Ak sakallı dede” karakteri ile seyirci grubunun beğenisini kazanan sevilen oyuncu Köksal Engür, bu dizide güçlü bir oyunculuk performansı sergilemişti.

Kars'ta 1946 yılında dünyaya gelen ünlü isim İsmail Köksal Engür henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu çocuk saati programında mesleğe kısa radyo tiyatroları ile adım atmıştı. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü tamamlayan İsmail Köksal Engür, seslendirme çalışmalarının temelini atmış ve TRT'de programlara katıldığını göstermişti.

Engür Sahne 9, Ankara Halk Evi, Çağdaş Sahne, Ankara Deneme Sahnesi, Hodri Meydan Tiyatrosu, Küçük Sahne, Dormen Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi özel tiyatrolar ile birlikte Devlet Opera ve Balesi’nde ve Bakırköy Belediyesi tiyatrosunda rol almış bir isimdi. tiyatro ile birlikte dizi ve sinema filmlerinde de oynayan İsmail Köksal Engür, Süngerbob Kareşort çizgi dizisinde Squirward karakterini seslendirerek adından söz ettirmişti.