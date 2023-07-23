Koç burcu ve yükselen koçlar 23 Temmuz 2023 tarihinde sevgi ve ilişkiler temaları ile yakın bir şekilde ilgilenecektir. Yeni günde genel anlamda değerleri üzerinde duracak olan burç sahipleri bu değerlerin ne olduğunu anlamak isteyecek ve kendilerini tanıma yönünde çalışmalar gerçekleştirecektir. Koç burçlarının ve yükselen koçların para ilişkiler ve kaynakları ile ilgili durumlar onlar için gündemde yer alacak olan konular arasındadır. Onlar yeni günde ihtiyaçlarının karşılayıp karşılanmadığını tekrardan değerlendirmeli ve buna göre yeni bir çalışma planı izlemelidir. Burç sahipleri dönem olarak tüm bu önemli etkenlerin tekrardan gözden geçirildiği bir süreç içerisindedir. Onlar günü anlamak için geçmişe bakabilir ve aynı dersleri alıp almadığını gözden geçirebilir. Diğer taraftan burç saatleri geçmişe baktıkları sırada kendilerini sıkışmış hissedebilir. Bu yüzden onlara derine dalmamaları tavsiye edilmektedir. Yeni günde koçlar ve yükselen koçlar aşk hayatlarını ve sosyal ortamlarını gözden geçirip yeniden bir değerlendirme yapacaktır. Bunun yanı sıra geriye dönük ve gizemli olan bir enerji de romantik düzeyde kader olaylarının ve karşılaşmaların olduğu bir süreci etki altına alacaktır. Burç sahiplerinin çekim güçleri yüksek olsa da onların aşk hayatları karmaşık geçecektir. Onların hayatlarında geçmiş aşklar tekrardan ortaya çıkabilir ya da bir odak noktası olabilir. Koçlar ve yükselen koçlar ilişki hayatlarında duygusal olarak asılı kalmış hissedecektir.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 23 Temmuz 2023 tarihinde rahat ve odaklı bir gün geçirecektir. Onlar tanıdık insanlarla vakit geçirmekten ve ev işleri ile uğraşmaktan kendilerine mutlu hissedebilir. Buna rağmen dünyanın geri kalanı tarafından anlaşılmadıkları gibi hisler onları yeni günde ele geçirecektir. Bu sebeple günün bazı saatlerinde kendilerinin mutsuz ve yorgun hissedebilecek olan burç sahipleri ihtiyaç duydukları desteği de aramaya başlayacaktır.