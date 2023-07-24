Koç burcu 24 30 Temmuz haftasında genel olarak profesyonel yaşamları ile ilgilenecektir. Bu alanda çeşitli iş birlikleri ile bir sonraki adıma geçecek olan burç sahipleri bunu gerçekleştirmek için hevesi davranabilir ve can atabilir. Yeni iş ortaklıkları aramak ittifaklar kurmak ve mevcut olan ortaklıkları güçlendirmek için koç burçları uygun ve verimli bir zamanda bulunmaktadır. Yine bu dönemde işbirliği ve ekip çalışması da başarı için önemli bir noktadır. Bu sebeple koç burçları için diğer insanların fikirlerini dinlemeleri ve uzlaşmaya açık olmaları tavsiye edilmektedir. Eğer onlar ortak finansal girişim ya da bir iş ortaklığı düşünüyorsa burs sahipleri için bu fırsatları keşfetme zamanı da gelmiştir.

Hafta içinde anlayış geliştirmek ve aile dinamiklerine uygun bir şekilde yaşamak için burç sahipleri harika bir dönem geçirmektedir. Eğer onlar ilişkilerini bir sonraki aşamaya taşımayı düşünüyorsa da bu durum onlar için uygun bir zaman dilimine göstermektedir. Bekar olan koç burçları hafta içinde dışarı çıkabilir ve kendileri ile benzer bir şekilde düşünen kişilerle karşılaşıp çeşitli adımlar atabilir. Yine hafta içinde sosyal faaliyetlere katılmak için de ideal bir zaman dilimi onları beklemektedir.

Bu hafta Venüs gezegeninin aslan burcunda geri hareketinde olması ile beraber koç burçları değer yargılarını kırmaktan ziyade onları değiştirmek ile ilgili bazı ipuçları da yakalayabilir. Onlar hayatta mutlu oldukları anları düşünerek bu anları nasıl yaşadıklarını ve bu durumları nasıl gerçekleştirdiğini düşünmelidir. Samimi ve gerçek bir sevginin ya da emeğin bulunmadığı her şeyle bu hafta yüzleşebilecek olan koç burçları parasal konularda ve ilişkilerde dikkatli davranmalıdır. Burç sahipleri bu haftada heyecan içerisinde doğru bir gözlem yaparak olası çıkabilecek olan sorunlardan da kendilerini kurtarabilir. Üstünlük kurma yarışı gibi durumlardan uzak durmaları gereken koçlar bu konuya da dikkat etmelidir.