Koç Boğa İkizler Yengeç 10-16 Nisan 2023 Haftalık Burç Yorumları

Koç burcu ve yükselen koçlar 10-16 Nisan 2023 haftasında Venüs'ün ikizler burcuna geçiş yapması ile birlikte kendileri ve çevreleri için keyifli ve hareketli zamanlar oluşturacaktır. Burç sahipleri insanlara ve fikirlere yaklaşım biçimleri ile dikkat çekecektir. Onlar hayatın içinde daha çok yer almak isteyecek ve bunu gerçekleştirirken yeni fikirlere açık olacaktır. Yeni bilgiler öğrenmek de isteyecek olan burç sahipleri bu şekilde davranarak kendilerini diğer insanlardan birkaç adım daha öteye taşımış olacaktır.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 10-16 Nisan 2023 hafta sonunda yönetici gezegenleri olan Venüs'ün boğa burcundan ayrılarak ikizler burcuna geçmesi ile pek çok yeni etki altında kalacaktır. Yönetici gezegenleri olan Venüs'ün burç değiştirme sonrasında boğalar maddi kazanımlarının desteklendiğini görecek ve kendilerini geliştirmek isteyecektir. Özellikle iş hayatlarında yeni girişimlerde bulunacak olan burç sahipleri çok yönlü ve bereketli bir döneme giriş yapacaktır.

İkizler burcu ve yükselen ikizler 10-16 Nisan 2023 haftasında Venüs'ün İkizler burcunda seyahat etmesi ile birlikte sosyal ve fiziksel koşullarını yenilendiğini görecektir. Bir süredir hissettikleri ağırlığın kalktığını tecrübe edecek olan burç sahipleri çalışma ortamlarını ve iş hayatlarını da yenilemek isteyebilir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 10-16 Nisan 2023 haftasında Venüs'ün ikizler burcuna geçiş yapması ile bazı ruhsal gelişmeler yaşayabilir. Kendilerini rahatsız eden ve kendi içinde tuttukları konuları dışa vurmak adına yeni yöntemler keşfedecek olan yengeç burçları artık rahatlayacaktır. Onları rahatsız eden insanlar durumlar ve takıntıları karşısında kendi kabuklarını çekilecek olan yengeç burçları hayatın içinde yer almak isteyecektir. Geri planda durmaktan kaçınacak ve kendilerini öne atmak isteyecek olan yengeçler artık harekete geçme zamanının geldiğine görecektir. Onlar için hareketli bir hafta başlayacak ve sonraki zamanlarda da her şey daha olumlu bir şekilde ilerleyecektir.