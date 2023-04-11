Sunucu Tansel Öngel'den “Yıldız De Bana” Yarışması Hakkında İtiraf!

Yıldız De Bana isimli yarışma programı oyunculuk sektörüne yeni yetenekler ve yeni yüzler kazandırmayı hazırlanarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Sunucu Deniz Tansel Öngel ise program hakkında düşüncelerini paylaşarak dikkatleri üzerinde topladı. Haberimizin devamında ünlü sonucu Deniz Tansel Öngel’in yeni yarışma olan Yıldız De Bana isimli program hakkında anlattıklarını detaylı bir şekilde açıkladık.

Ünlü isim uzun bir süredir bu şekilde bir yarışmanın ekrana gelmediğini anlattı ve uzun yıllardır böyle içeriği olan bir şeyin yapılmadığını söyledi. Bu durumun seyirci kitlesini özlediği bir format olduğunu belirten Tansel Öngel kadronun ise çok kıymetli olduğunu ve hepsinin çok güçlü olduğunu ifade etti. Kadroda yer alan isimlerin bu ülkenin kıymetli isimleri olduğunu ifade eden Deniz Tansel Öngel, Yıldız De Bana isimli yarışma programında bu isimler ile beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Öngel, Yıldız De Bana isimli yarışma programını bir yarışmadan ziyade daha eğlenceli bir program olarak gördüğünü açıkladı ve böyle bir yarışmada birinci olmanın kolay olmadığını ifade etti. Fakat biraz da eğlence tarafına bakılması gerektiğine vurguda bulunan Tansel Öngel bu durumu kıyasıya bir yarış yerine daha eğlenceli bir yarış gibi görmenin gerekli olduğunu söyledi. Tüm süreç boyunca yarışmacıların oyunculuk ile ilgili çok şey öğreneceğini ve kendilerinin farkında olduğunu ifade eden Tansel Öngel ekiple çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kilis'te 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya gelen ünlü sonucu Deniz Tansel Öngel 2000 senesinde Devlet Tiyatroları Trabzon Müdürlüğü’nde görev yapmaya başlamıştır. Sanatçı olarak halen İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görevini sürdürmekte olan Öngel, bugünlerde Yıldız De Bana isimli yarışmanın sunuculuğunu yapmaktadır.