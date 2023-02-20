Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Sibel Taşçıoğlu Oyunculuğuna Yine Taş Çıkartıyor!

Sibel Taşçıoğlu ekranlara çok da uzak değildi. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile hafızalarda yerini alan Şermin, şimdilerde Pembe oldu. Uzun bir oyunculuk serüvenini arkasında bırakan ve bu yolculukta Kızılcık Şerbeti dizisi ile oyunculuğuna devam eden oyuncu, yine hayranlarını şaşırtarak usta bir oyunculuk ortaya koyuyor. Hem rolünü ustaca yapması ve hem de imajı hakkında çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu, izleyici ile buluşuyor.

Yaklaşık dört sezonda devam ettiği Bir Zamanlar Çukurova ile ekranları süsleyen ve unutulmayan Şermin karakteri ile sevilen oyuncu şimdilerde bambaşka bir halde.. İmaj değişikliği ile hayranlarını şaşırtan oyuncu bu haliyle de sevildi..

Sibel Taşçıoğlu Şimdi Muhafazakâr!

Kızılcık Şerbeti ile muhafazakâr bir ailenin özelliklerini taşıyan ve rolünü hakkı ile yapan güzel oyuncu, Pembe karakteri ile seyirci ile buluşuyor.

Pembe Ünal olarak dizi de rol alan oyuncu bunun yanı sıra baskıcı ve kuralcı bir anne modeli olarak da göz önünde yerini alıyor.. Hemen hemen herkesin kendinde bir özellik bulacağı Pembe, hem ailenin kuralcı ve baskılarla gelişmiş halini hem de yönetici karakteri de canlandırıyor.

Bazı kesimler tarafından da eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu, zor ve meşakkatli bir rolü de üstlendi! Hem tartışılan bazı kesimler tarafından da onay gören oyuncu, bazı kesimler tarafından da şaşırtıcı bulunuyor.

Sibel Taşçıoğlu Oyunculuk Alanında Yeni Serüveni

Kızılcık Şerbeti başladığı ilk günden beri tartışma konusu oldu. Dizi de muhafazakâr bir ailede anne rolünü üstlenen Sibel Taşçıoğlu, hem sevildi hem yerildi! Her kesimden bir tartışmaya sebep olan dizi de Pembe Ünal karakterine hayat veren oyuncu, Şermin karakterinden oldukça uzak...