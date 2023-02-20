Halit Ergenç ve Bergüzar Korel Yaptıkları Yardım İle Yürekleri Isıttı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel Ahbap Derneği'ne maddi yardımda bulundu depremzedeler için yapılan bu yardım tutarları direkt olarak Haluk Levent tarafından paylaşıldı.

Ahbap Yine Kolları Sıvadı

Bilindiği üzere Kahramanmaraş 6 Şubat'ta ağır bir deprem ile sarsıldı. Ardından ertesi gün ikinci bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş’ta deprem olsa da Türkiye'de 10 ili özellikle ağır derecede etkilendi. Ancak 5 ilde tamamen birçok ev yıkıldı onun acı tablosunu Türkiye bir haftalık yas ilan ederek gösterdi.

Arama kurtarma ekipleri yurt dışından da yurt içinden de geldi. Halit Ergenç Bergüzar Korel gibi birçok ünlü maddi olarak derneklere destek vermeye başladı. Evleri yıkılan mağdur durumda kalan depremzedeler için hayati önem taşıyan gıda malzemeleri, temeli ihtiyaçlar giderilmesi adına Kızılay AFAD ve Ahbap Derneği birlikte koordineli olarak çalışmaya başladı.

Ahbap Derneği bilindiği gibi Haluk Levent öncülüğünde kurulmuş bir yardım derneğidir. Bu Derneği özellikle ünlülerin bağış yaptığını bildirelim. Zengin iş adamlarının ve ünlülerin yapmış olduğu tutarlar karşılığında Dernek faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Haluk Levent yardım gönderen ünlülerin bizzat isimlerini Kendi resmi hesabından paylaşma gereği duydu. Bunlardan biri de Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti olarak karşımıza çıkıyor 400 bin TL yardımda bulunan çift bu şekilde yürekleri ısıttı. Ayrıca tanımış olduğumuz bazı kişilerden de maddi yardımlar yağmur gibi yağdı.

Ahbap Derneği de yardım eden ismi bilinen ya da bilinmeyen birçok ünlü hem kendileri hem de maddi destekleriyle halkın yanında oldu. Can Yaman 250.000 TL yardım yaparken, Aras Bulut İynemli ise 200.000 TL yardım yaptı. Murat Boz 500 bin TL yardım yaparken, Sibel Can 1 milyon TL yardımda bulundu. Orhan Gencebay'ın 500 bin TL yardımda bulunduğunu söyleyen Haluk Levent aynı şekilde ismini vermek istemeyen diğer ünlülerin yardımlarını da aldıklarını belirtiyor. Dernek Toplamda 850 milyon TL para biriktirdi.

Ünlüler Yapmış Oldukları Destek İle Halktan Tam Not Aldı

Özellikle sıkıntılı olduğumuz bugünlerde gelen maddi manevi destekler halkın yaralarını sarmak adına önemli olduğunu belirtelim. Birçok kişinin evinin yıkıldığı birçok kişinin ailesini kaybettiğini biliyoruz. Bu anlamda insanları sıcak bir ortam oluşturmak adına maddi desteğe ihtiyaç duymuyor AFAD, Umke gibi bir sivil toplum kuruluşlarının yapmış oldukları işlere ek olarak derneklerde kollarını sıvadı.

Yardımların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda ünlülerin durmaksızın kendileri de uykusuz kalarak çalıştıklarını gördük. Bu anlamda halkı yürekten teşekkürlerini ileterek halktan biri olan bu insanlara ayriyeten teşekkürlerini iletti.