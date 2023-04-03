Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör Birbirinden Etkilendiklerini İtiraf Etti!

Özellikle son haftalarda televizyon dünyasına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları her yaptıkları ile sosyal medyada isimlerinden söz ettiriyor. Son dönemin en dikkat çeken dizi çiftlerinden birisi olan Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu başarılı performanslar sergiliyor. 2 ünlü isim söz konusu dizi projesinde ortaya koydukları enerji ile projenin başarılı olmasında büyük bir rol üstleniyor. Sette de tüm oyuncu kadrosu ile iyi bir iletişim halinde olan iki ünlü isim dikkat çekerek dizide rol alıyor.

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu Emanet isimli günlük dizi ile parlamış ve bu diziden ayrılması ardından pek çok projeden teklif almıştı. Diğer taraftan Zümrüdüanka dizisinde dikkat çeken Doğukan Güngör ise partneri Sıla Türkoğlu ile çok yakışıyor. Kızılcık Şerbeti oyuncularının YouTube ortamına yansıyan görüntülerine de bakıldığı zaman dizi setinde ne kadar yakınlaştıkları görülüyor.

Üç haftadır Kızılcık Şerbeti dizisinin reytingleri ciddi seviyelere kadar yükselmiş ve Nursema karakterine dikkat çekilmesi bu durumun ana sebebi olarak görülmüştü. Dizinin son yaşadıklarına bakıldığı zaman hem basında hem de sosyal medyada tüm ekip oyuncuları daha fazla öne çıkmaya başladı. Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu birbirleri ile olan güzel diyalogları sempatik halleri ve el hareketleri ile set ortamında iyi bir kaynaşma yaşandığını ortaya koydu.

Hayranlarından gelen soruları yanıtlayan ikili çok iyi bir uyum yakaladıklarını belirtti ve birbirleri ile ilk kez dizi setinde tanıştıklarını söyledi. Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti dizisinin çekimleri sırasında yaşananlardan bahsetti ve gerçekten etkilendiğini söyledi. Rol arkadaşı Doğukan Güngör'ü gördüğü zaman bu işin olduğunu düşündüğünü ve enerjilerinin tutacağını anladığını ifade eden Sıla Türkoğlu ilk gördüğünde bu durumu anladığını ifade etti.