Adım Farah Dizisinde Farah, Tahir'in Teklifinden Çok Etkilenecek!

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisinin 6. yeni bölümü önemli gelişmeleri ekranlarda yayınlayacak. Bugüne kadar 5 bölümünü geride bırakan Adım Farah dizisi Fox TV ekranlarında sevilerek izleniyor. Engin Akyürek ile Demet Özdemir ikilisini başrolde buluşturan dizide tüm oyuncu kadrosu başarılı bir şekilde performans sergiliyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da Adım Farah isimli diziye ilgi gösteriliyor. Peki Adım Farah dizisi 5. bölüm özetin nedir, neler yaşanacak, hangi olaylar olacak? Sizler için haberimizin devamında Engin Akyürek ile Demet Özdemir gibi iki ismi başrolde buluşturan Adım Farah dizisi hakkında detayları yazdık.

Projenin yeni bölümünde Tahir karakteri Ferah'ın yalan söylediğini öğrenecek ve bu sebeple büyük bir hayal kırıklığı yaşamaya başlayacak. Farah artık Tahir'in evinde kalamayacağını düşünerek eve dönmek için hazırlıklar yapacak ve karşısına Tahir çıkacak. Farah, Tahir'den bir şans alsa da kendi doğrusundan vazgeçemeyecek ve bu şekilde yüzleşmeleri kaçınılmaz bir hal alacak. Farah'ın ifade vermekten başka bir çaresi kalmayacak. Bu sırada Ferah'ın kapısı tüm sorunları çözüme kavuşturmak için hiç beklenmeyen sürpriz bir misafir tarafından çalınacak. Tahir'in sürpriz teklifinden çok etkilenecek olan Farah dizinin yeni bölümüne damga vuracak.

Mehmet o sırada Gönül'ün erkek arkadaşının Kaan olduğunu öğrenecek ve gözü hiçbir şey görmemeye başlayacak. Bu sıralarda Mehmet'in Tahir’e teklif edeceği anlaşma ile tüm olaylar da çok farklı bir şekilde ilerleyecek.

Dizide Farah karakterinin çevresinde olan insanlar ile ilişkileri, aile bağları dostluk ilişkileri ve aşk hayatı üzerinde yoğunlaşmalar yaşanmaktadır. Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile her hafta seyirci grubunun ilgisini çekmeyi başaran Adım Farah dizisi yeni bölümü ile merak konusu oldu. Rakip dizilere kıyasla daha yenilikçi ve farklı bir anlatım sunmakta olan Adım Farah Türk televizyonlarında yayınlanmaya devam ediyor.