Başarılı oyuncu Feyza Civelek son zamanların en popüler dizisi Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesinde Nilay karakterine hayat veriyor. Bu dizide sezon boyunca en sevimsiz dizi karakterlerinden birisine hayat veren Feyza Civelek karakterin yaptıkları ve söylemleri sebebiyle zaman zaman çeşitli eleştiri oklarının da hedefi oluyor. Sosyal medyada bu karakterin gündemde yer alması ve oyuncunun öne çıkması ile beraber Feyza Civelek de sıklıkla konuşuluyor. Nilay karakteri Kızılcık Şerbeti dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri olurken oyuncu da kariyer hayatında önemli bir yerde bulunuyor.

Oyuncu Hayat verdiği Nilay karakteri hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'de Nilay karakterine benzer örneklerin çok fazla olduğuna inandığını söyledi. Ünlü isim Kızılcık Şerbeti’nin dizi projesinde hem nefret eden hem de sevilen bir karakteri canlandırması sebebiyle uç kutuplarda bulunan bir isim oldu. Nilay kimi izleyici grubu için katlanılamaz bir isim olurken bazıları içinde komik bir karakter olarak yorumlanıyor. Sosyal medyadan bir grup izleyici ise Nilay gibi karakterlerin gerçek hayatta da olduğunu yazıyor.

Feyza Civelek isimli oyuncu Defne Samyeli'nin programına katıldı ve hayat verdiği Nilay karakterinin kendisi için olan önemini ifade ederek dikkatleri üzerinde topladı.

Dizide hayat verdiği karakterin fitneci bir karakter olduğunu söyleyen Feyza Civelek, bu sebeple Nilay'ın kendisine çok yakın olmadığını açıkladı. Şu ana kadar kendisinin hep iyi karakterleri oynadığını söyleyen Feyza Civelek kötü bir rolü oynamanın hayalinde olduğunu da ifade etti. Şu anda hayalinde olan karakterleri canlandırdığını belirten Feyza Civelek kendisi olmayan bir rolü canlandırmanın daha çok zor ve heyecan verici olduğunu aktardı. Oyunculuğunu zorlamasının gerekli olduğunu ifade eden ünlü isim zorladığı zaman keyif aldığını da aktardı.

Nilay isimli karakterin sürekli ön planda olmak isteyen ortalığı karıştıran ve zengin bir aileye gelin gitmiş biri olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.