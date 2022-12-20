Kızılcık Şerbeti Dizisinde Mutlu Günler Yaşanıyor

Show TV ekranlarında izleyicileri ile buluşturulan Kızılcık Şerbeti isimli dizinin son bölümünün yayınlanması ile birlikte izleyenleri yine ekran kilitlemeyi başardı. Dizinin son bölümünde neler oldu. Başrol oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör ile birlikte Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen ve Sibel Taşçıoğlu’nun başrollerde yer aldıkları projeye Kızılcık Şerbeti dizisi için ümit vadediyor.

Dizinin ilk başlarında çok fazla eleştiri alsa da izleyicinin konunun akışına kendini kaptırdığı ve giderek izlenme rekoru kırdığı kızılcık Şerbeti dizisi ise bu hafta yayınlanan bölümü ile birçok kategoride rekor kırmayı başardı. İzleyicilerin aynı gün yayınlanan Yalıçapkını dizisi ve Dünya kupası maçlarına doğru kaydı görülürken ise Kızılcık Şerbeti dizisini izleyemeyen kişilerin ise özetlerini takip ettikleri de anlaşıldı.

Kızılcık Şerbetinin Özetleri Bile Takip Ediliyor

Kızılcık Şerbeti dizisiyle aynı gün yayınlanan Dünya kupası maçlarının birçok izleyen tarafından takip edildiği düşünülürse dizi gününde çok verimli bir şekilde izlenmedi. Dünya kupası maçını izleyen kişilerin ise kızılcık Şerbeti dizisinin tekrarını internet üzerinden takip etti. Bu da ümit vadeden bir veri olarak gözlerden kaçmadı. Cuma akşamları ise diğer kanallardaki rakiplerine çok fazla şans tanımayan ve zirveyi elinden bırakmaya and içmiş olan Yalıçapkanı dizisi ise tüm sezonların en iyi izlenen dizileri arasına girmeyi başardı.

Ve çift haneli puanlara adını yazdırarak 3 kategoride de ilk sırada yerini almayı başardı. Kızılcık Şerbetli dizisi ise günden güne daha fazla ilgiyi üzerinde toplamayı Başaran bir dizi haline geliyor. Cuma akşamları gitgide daha fazla izlenme oranları ile adeta Umut vadediyor. Günün en çok konuşulan diziler arasında yerini korumayı Başaran kızılcık Şerbeti dizisi konusunda gelen paylaşım sayıları ise dikkatleri çekmeyi başardı.