Kızılcık Şerbeti Dizisinde Leman'dan Kıvılcım'a Tokat

Başarılı Senarist Melis Civelek Cuma akşamlarında televizyon ekranlarında yayınlanarak seyirci karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesinin senaryosunu yazıyor. Ünlü isim Melis Civelek, Kızılcık Şerbeti isimli başarılı dizi projesinin her yeni bölümünde çok farklı olayları hikayeye ekliyor ve seyirci grubunun ilgisini diziye karşı canlı tutmak için büyük bir emek harcayarak adından söz ettiriyor. Dizide muhafazakar bir aile ile seküler bir ailenin çocuklarının yapmış olduğu evlilik anlatılıyor ve her iki ailede yaşanan olaylar izleyiciyle buluşuyor.

Dizinin yeni bölümlerinde her iki ailenin yaşanan evlilik üzerinden kurdukları ilişkinin giderek derinleştiği görülmüştü. Seyirci grubu Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesinde yaşanan olayların sonraki haftalarda ne şekilde gelişeceğini merak ediyor ve senaryo hakkında merak doluyor. Gelen reyting oranlarına bakıldığında da ünlü Senarist Melis Civelek hikayenin akışı noktasında oldukça başarılı bir sürece imza atıyor ve bu durum projenin elde ettiği reyting oranlarında da net bir şekilde kanıtlanıyor. Sizler için haberimizin devamında her yeni haftada seyirci kitlesinin yeni bölümlerde neler yaşanacağını merak ve heyecan içerisinde takip ettiği Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgileri ve Leman karakterinin Kıvılcım karakterine tokat atması ile ilgili merak edilenleri yazdık.

Seyirci kitlesi için Barış Kılıç ile Evrim Alasya ikilisinin hayat verdikleri Ömer ile Kıvılcım sahneleri ayrı bir heyecan yaşatıyor ve olaylar oldukça hareketli bir şekilde yaşanıyor. Hikayenin yeni döneminde çift ikinci Bahar olarak nitelendirilen bir dönem yaşıyor ve Ömer ile Kıvılcım sahneleri aşk ile sınanıyor. Bu durum seyirci kitlesine yeni bir dönemi izleme fırsatı sunuyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oluyor. Etkileyici oyunculuk performansları ile iki tecrübeli oyuncunun güçlü uyumu birleşiyor ve seyirci grubu her yeni bölümde televizyon ekranlarına kilitleniyor. Hikayenin sürükleyici isimleri haline gelen Kıvılcım ile Ömer karakterleri Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesinde oyunculuk performansları sergileyerek öne çıkıyor ve isimlerinden söz ettiriyor.

Sevilen dizi projesi Kızılcık Şerbeti isimli yapımın 30 Aralık cuma akşamında yayınlanan 10. yeni bölümünde Ömer ile Kıvılcım karakterleri yakınlaşmış ve bir aşkın güçlü hissi yayılmıştı. Daha sonra projenin 11. bölümünde havada soğukluk esmeye başlayacak ve seyirci grubu bu durumun sebebini merak edecek.

Dizinin yeni bölümünde her şey Ömer'in boşanmaya çalıştığı karısı Leman’ın gelişi ile birlikte değişecek ve Kıvılcım ile Ömer karakterleri arasında gergin bir hava oluşacak. Bunun yanı sıra Ömer ve Kıvılcım yemek yerken herkes romantizm rüzgarları bekleyecek fakat çok farklı bir dram ortaya çıkacak. Leman, Kıvılcım'ı kocasına ayartmaya çalışan kadın konumuna sokacak ve ona tokat atarak hikayede büyük değişimler yaşanacak. Sonraki bölümlerde Leman’ın Kıvılcım’a atacağı tokat ile ilgili yaşanabilecek olan gelişmeler merak ediliyor ve çeşitli araştırmalar gerçekleşiyor.