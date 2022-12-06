Kızılcık Şerbeti Dizisinde Adrenalin Hiç Düşmüyor! Birbirine Çok Zıt İki Aile Her Durumda Karşı Karşıya!

Her Cuma Show TV ekranından seyirci ile buluşan dizi Kızılcık Şerbeti, toplumun en çok karşı karşıya geldiği konu içeriklerine sahip görünüyor. Uzun zamandır böyle bir konunun televizyon ekranlarında hikaye edilmediği düşünülürse muhafazakar kesimin oldukça ilgisini çeken bir dizi olmayı başardı. Elbetteki bir Yalı Çapkını dizisini geride bırakacak kadar bir izlenmeye sahip olmasada şuanda dizinin konusu itibari ile giderek artan bir şekilde ilgi gördüğü oldukça aşikar.

En büyük dez avantajı ise reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi ile aynı zamanda yayınlanıyor. Yayınlanan yeni fragmanını bakılacak olursa da yeni bölümde ipler daha da geriliyor, kutuların zıtlaşmalarına kadar gidiyor işler.

Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Ve Konusu

Başrolleri Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ile Barış Kılıç’ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin hikayesi Doğa karakterinin hamileliğinin ileri safhalarında daha da gerilimi yüksek sahneler yaşanacak. Erkek doktor polemiği çok can sıkacak. Tüm bunlara bağlı olarak da yeni evli çift Fatih ve Doğa’nın arası açılır. Aradaki sosyo kültürel farklar ortaya çıktıkça da evin yeni gelini ile tüm aile daha sık karşı karşıya gelir. Bu sebeple çok gergin sahneler yaşanması da kaçınılmaz olur. Doğa tavır ve davranışları ile çok keskin tepkiler alır. Olayların rengi değişir bam başka boyutlara tadinir gerginlikler uzar. Hikayesi ve oyuncu kadrosu oldukça güçlü olan bu dizide şuana kadar reytingler bekleneni vermese umut vadeden bir yapım olduğu açıktır.